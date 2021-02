Hernando Guerra García es el cabeza de lista de aspirantes al Parlamento por el partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori. En entrevista con Tribuna Electoral sostiene que, de ser electo, promoverá una serie de medidas en favor de los emprendedores.

¿Por qué postula al Congreso de la República?

Esta pandemia nos ha hecho reflexionar a todos. El año pasado se han destruido miles de emprendimientos en nuestro país. Creo que desde el Congreso puedo hacer mucho para quitar las barreras y las trabas que hoy día nos impiden emprender.

¿Ese va a ser el eje de su trabajo legislativo?

Sí. Va a ser mi eje casi obsesivo. Me interesa también el tema de la ciencia y tecnología, y un poco la educación porque tiene que haber una educación emprendedora, pero sobre todo quiero dedicar mi tiempo a la principal actividad en el Perú. Somos un país de empresarios y hay muchísimo que hacer: licencias, decomisos, multas, temas tributarios, capacitación. Cinco años van a quedar cortos...

Hernando Guerra García candidato al Congreso por Fuerza Popular #5

¿Tiene ya una propuesta legislativa concreta?

Tengo varias. Por ejemplo, creo que el Impuesto a la Renta no debe pagarse en marzo porque en ese mes se paga colegio e Impuesto Predial; deberíamos tener otra fecha. Dos, no creo que se deba cerrar un local y poner una multa, eso es asesinar a un emprendedor. También debe haber leyes que permitan que las empresas formales tengan equipos de conectividad sin IGV. En temas tributarios, hay que eliminar el RUS, que no permite que la pequeña empresa crezca.

Ha mencionado dos temas que generaron preocupación en esta pandemia: la educación y la tecnología. ¿Cómo hacemos para que ambos vayan de la mano?

Acá vemos las contradicciones de nuestro Estado. La Sunedu no permitía que existan universidades de educación a distancia pero hay universidades prestigiosas en el mundo y tienen ventajas. Ahí hay que acelerar el paso con la red dorsal para permitir que la fibra óptica llegue a todo el Perú.

Su padre Róger Guerra García fue congresista de Unión por el Perú entre 1995 y 2000 cuando ese bloque no tenía las características de hoy. ¿Qué opina de la agrupación?

A mi padre, quien fue, además, rector de la Universidad Cayetano Heredia, lo perdí el año pasado. Él me dijo: “Este no es el UPP que yo fundé”. Es una lástima, creo que el populismo ha calado demasiado en UPP, yo no le encuentro ni un ADN de antes.

¿Ya se inscribió en Fuerza Popular?

Mi ficha de inscripción la tiene el partido; hay que entrar en las organizaciones no cuando están en el mejor momento, sino cuando están abajo para sacarlas adelante. Creo que vamos a poder hacer mucho.

VIDEO RECOMENDADO

Terremoto en la Fiscalía