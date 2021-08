El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, anunció desde el Congreso que su bancada no ha sido citada por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para conversar sobre el voto de confianza a su gabinete. En declaraciones a la prensa, Guerra García expresó que incluso si fueran invitados, no acudirán al encuentro.

“(El gabinete) tiene cuestionamientos no solo a nivel de ministros. El premier (Bellido) no ha hecho ningún deslinde. Ha sacado un comunicado no firmado por nadie y hemos sido antes claros: Con el terrorismo no se negocia. El gabinete Bellido, es un gabinete fallido”, expresó Guerra García.

Sus declaraciones se dieron ante la polémica conformación del gabinete de Guido Bellido, quien ha defendido públicamente a Sendero Luminoso en una entrevista durante la campaña. Así como ministros con vínculos con el Movadef y cuestionamientos de índole legal.

En lo referido al gabinete, el congresista expresó que el gobierno de Pedro Castillo ha puesto “innecesariamente” al país en una confrontación con un premier “altamente cuestionado. Están a tiempo de hacer los cambios, toda la ciudadanía lo pide”.

“Aun así recibamos la invitación, no acudiremos a ninguna cita, puesto que no nos parece que debamos conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que más bien han dado declaraciones ambiguas. Los cuestionamientos que se hace con un gabinete compuesto por varias personas cuestionadas en su trayectoria y ahora cuestionados con los nombramientos que están haciendo”, dijo el parlamentario.

“Hay cuestionamientos a otros miembros del gabinete por sus posiciones y ahora por nombramientos tan cuestionables que están haciendo. En 24 horas cambian de asesores principales. En lugar de ayudarnos a los peruanos, nos da un Gabinete que sin proyección, nos da cuestionamientos. Es un gabinete fallido”, reiteró.

Diversos colectivos democráticos anuncian que habrá más movilizaciones a nivel nacional debido a la designación de prosenderistas en el gabinete de ministros.