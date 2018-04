Hernando Graña, ex directivo de Graña y Montero, saldría mañana en libertad

El empresario Hernando Graña , involucrado en el caso Odebrecht , saldría recién mañana en libertad, pese a que existe una orden de liberación inmediata emitida por la Sala Penal de Apelaciones desde hace casi una semana.

Fuentes del INPE confirmaron a Perú21 que el Poder Judicial notificó esta mañana de la decisión. Sin embargo, explicaron que debe corroborarse si Graña Acuña, quien está recluido en el penal de Ancón I, tiene algún proceso pendiente antes de proceder a su excarcelación.

Sophía Icaza, abogada del ex directivo de Graña y Montero, cuestionó que las autoridades planeen liberar a su patrocinado este martes. "No puede ser mañana (su excarcelación), tiene cuatro días arbitrariamente detenido", dijo en diálogo con este diario.

Icaza señaló que el INPE "no tiene nada que verificar" respecto a si su defendido tiene algún proceso abierto porque "no tiene nada". "No hay que verificar, deben tramitar ya la libertad", manifestó.

En la resolución emitida el 27 de marzo, el tribunal dispuso variar la situación legal de Graña, quien cumplía 18 meses de prisión preventiva desde diciembre último, a una comparecencia simple.

Según el documento, la imputación por lavado de activos atribuida por la Fiscalía al ex ejecutivo no estaría del todo probada. El Ministerio Público señala que Graña Acuña sabía que Odebrecht había pactado un pago de coima con el ex mandatario Alejandro Toledo para hacerse del proyecto vial Interoceánica Sur.

De acuerdo a la tesis fiscal, Graña y Montero hizo una retribución a la constructora por el pago de US$20 millones en sobornos que esta hizo a Toledo. Ello habría sido previamente conversado con Jorge Barata, ex directivo de la firma brasileña. Según el Ministerio Público, ese reembolso se "camufló" bajo el término legal "riesgos adicionales" que fue declarado por el consorcio -todas las empresas incluidas en la construcción de la obra- en un memorando de entendimiento.

Sin embargo, para la sala no ha quedado demostrado "en qué consiste el concepto de "riesgos adicionales"" y que el informe pericial hecho por la Fiscalía, que señala que esa adición no es común en ese negocio, no es del todo concluyente. Además, indicó que Barata no ha sindicado directamente a Graña Acuña como una persona a la que le comunicó del pago de coimas a Toledo.