Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País, aseguró que, de llegar al gobierno, no entregarán vacunas contra el coronavirus (COVID-19) sino que serán los sectores privados los encargados de competir unos con otros para su entrega.

“Yo no voy a dar las vacunas, los sectores privados comunitarios y ONG van a competir uno con el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo pide o lo requiere la gente y si es necesario nosotros vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner a un Estado que no sabe organizar su vida comercial, a mando de distribuir vacunas”, afirmó en entrevista con Willax.

Hernando de Soto: Yo no voy a dar las vacunas, los sectores privados van a competir para dar las mejores

El candidato manifestó que el “problema fundamental” en la actualidad es la forma en la que “el Estado compra vacunas”, ya que -consideró- se debe realizar un proceso engorroso.

“Tienes que pasar por una serie de trámites que pasan a través de unas cinco organizaciones incluyendo las de Compra Perú y todas ellas requieren de aprobaciones previas y todo eso pone las manos en unos pequeños grupos y podemos llamarlos oligopolios en el sentido de que tienen el dominio del mercado y que, entonces, van perdiendo las oportunidades porque una vacuna no es nada distinto [a], qué te digo, el mercado de enlatados de atún. Van subiendo los precios, si uno no actúa rápidamente se van las oportunidades”, dijo.

Ante este escenario, De Soto precisó que “la solución” es “desreglamentar la compra por el Estado y dejar que los privados compren directamente, saltándose a la garrocha la compra intermedia”.

“Yo lo primero que voy a hacer es sacar la etapa intermedia y abrir el mercado a la economía social de mercado”, sostuvo.

Finalmente, detalló que según el cálculo de las personas de su equipo relacionadas al sector de salud, de ser gobierno, lograrían la vacunación de la población peruana “para finales de diciembre o el primer mes del próximo año”.

VIDEO RECOMENDADO

Candidato Joaquín Rey sobre salud de George Forsyth