El líder de Avanza País, Hernando de Soto, calificó de “negativo” los primeros 100 días de gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. Además, advirtió que los objetivos del mandatario “podrían ser nobles, pero cada uno nos lleva a algo desafortunado”.

“(Califico al gobierno como) negativo, por supuesto. Por varias razones. La primera de ellas es que el Gobierno es Ejecutivo y el Gobierno también es Legislativo, vemos que en agosto la aprobación que tenía el presidente Castillo es interesante, ha subido a 38% a 42%, no es mucho, pero su desaprobación también ha subido”, manifestó en entrevista con Canal N.

Ante ello, el excandidato presidencial cuestionó que las formas de Castillo Terrones para dar a conocer las medidas que busca adoptar su gestión no son “positivas”.

“El Gobierno en general está siendo desaprobado (...) los objetivos que son justicia social, crecimiento, inversión, el presidente ha dicho que, a diferencia de (Vladimir) Cerrón, él quiere esa cosa, inclusive ha dicho que no va a expropiar, pero la manera de cómo lo dice que va a conseguir sus objetivos, en lugar de ser positiva: no retroceder al velasquismo, meternos en brazos de Cuba o Corea del Norte, son todos inoperantes. El objetivo no es retrocediendo. Sus objetivos podrían ser nobles, pero cada uno nos lleva a algo desafortunado”, sostuvo.

“Por ejemplo, la Asamblea Constituyente que tiene como objetivo cambiar las reglas del juego en ciertos aspectos, pero ellos no piden eso, ellos piden cambiar y dar en manos de comunistas todas las reglas del juego, pero eso no lo va a aceptar el Perú ni el extranjero”, agregó el economista.

Pedro Castillo brinda balance de sus primeros 100 días de gestión

El sábado último, Pedro Castillo dio a conocer a través de Twitter los avances de su Gobierno en sus primeros 100 días de gestión. A través de un hilo publicado en dicha red social, detalló que en ese lapso de tiempo se impulsó una “agenda de cambios por el bien del Perú” que incluye la Segunda Reforma Agraria, renegociación y masificación del gas natural y la reforma tributaria”.

Otro punto abordado por el jefe de Estado fue que cerca del 60% de la población objetiva fue inoculada contra el COVID-19 con ambas dosis. Destacó también que se entregó ayuda económica, a través del Bono Yanapay, a 13.5 millones de peruanos.

Finalmente, Castillo Terrones incluyó entre sus logros el pago de pensiones a afiliados con 10 a 15 años de aportes y que se haya establecido una meta de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de más de 10 % para el 2021.

