El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró este domingo que “en 48 horas” resolverá la disputa que se ha producido al interior de su campaña entre el conductor de televisión Andrés Hurtado y su candidata al Congreso Adriana Tudela.

El economista consideró que es normal que se produzcan disputas entre “las personas que rodean a un candidato” porque “no es un ejército”.

“Por supuesto que merece todo el respeto del mundo [Adriana Tudela], y como en todos los partidos políticos o mejor dicho en todas las personas que rodean a un candidato, hay diferencias. Nosotros no somos un ejército”, afirmó en una entrevista con ‘Punto final’.

“En todos los partidos políticos hay líos, esto ocurre en nuestro caso, eso lo voy a resolver y de pronto tiene que ser resuelto. Esto ha pasado hace 24 horas, si me das 48 horas creo que lo puedo resolver”, señaló.

De Soto indicó que tanto Tudela como Hurtado son importantes en su campaña electoral y explicó que tiene la costumbre de recoger “varias tendencias políticas porque quiero a los mejores de cada parte”.

“Adriana es la punta de mi iceberg en lo que se refiere a conseguir modalidades de cambiar la manera cómo se elige a la gente y las leyes de financiamiento de partidos. El señor Hurtado es un estratega y yo recojo de varias tendencias política porque quiero lo mejor de cada parte”, manifestó.

“Entonces, de vez en cuando ocurre que, efectivamente, se produce una confrontación, pero eso ocurre cuando es un partido de individuos y no de uniformados que comparten un solo criterio”, añadió.

El sábado pasado, durante la emisión de su programa ‘Porque hoy es Sábado con Andrés’, el conductor televisivo pidió no votar por Adriana Tudela, quien postula con el número 5 por Lima por Avanza País. Hurtado indicó que la aspirante al Parlamento habría “maltratado psicológicamente” a los peruanos al no querer tomarse fotos con dos personas.

Al respecto, Tudela aseveró en sus redes sociales que Hurtado realizó estos ataques por ella no aceptó tomarse una foto con él.

“Él se lo tomó muy mal y me amenazó con hacer lo que lo que acaba de hacer. Tras ver que no solo cumplió con su amenaza, sino que se inventó que no quise tomarme fotos con alguien más, me reafirmo más que nunca en mi decisión”, explicó.

De Soto sobre críticas de Andrés Hurtado a Adriana Tudela