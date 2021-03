El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto , aseguró este domingo que si el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pasa a segunda vuelta “será derrotado por la izquierda”, ya que no representa una “unión de derechas” y su contrincante habrá “insultado a menos de sus opositores”.

“Mi temor es que si es que llega López Aliaga, en la segunda vuelta él no va a tener una unión de derecha, porque no representa una unión de derecha y se va a encontrar con frentes mucho más flexibles que han insultado a menos de sus opositores, que no dividen la cosa entre privado y público, y en ese momento será derrotado por la izquierda”, sostuvo en diálogo con Canal N.

De Soto consideró que López Aliaga es “en este momento” su rival directo en los comicios porque los electores creen que representa lo que calificó como una economía de mercado, pero precisó que el postulante de Renovación Popular “no la representa”.

“Es una persona que solo sabe lograr beneficios para sí mismo y no para el país y básicamente su fortuna está basada sobre el hecho que descapitaliza a los pobres, en lugar de capitalizarlos, y se confunde con nuestra propuesta”, señaló.

En otro momento, el economista cuestionó que el candidato de Renovación Popular exija “que no se lo vete”, pero pida “vetar al presidente Francisco Sagasti” al pedir que sea vacado por el Congreso de la República y se designe en su lugar al congresista Otto Guibovich (Acción Popular) hasta el 28 de julio.

“Por un lado él [López Aliaga] pide votos y que no se lo vete, y por otro lado está tratando de golpear o vetar al presidente Sagasti [...] ha propuesto básicamente un golpe”, aseguró.

