El excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, descartó que esté buscando ocupar algún cargo en el próximo gobierno o que se le otorgue algún cargo ministerial a alguno de los integrantes de la bancada de su agrupación política.

“Lo que yo he dicho es que no voy a formar parte del nuevo gobierno, yo no estoy solicitando chamba, como se dijo por algún lado, ni estamos buscando un ministro o que yo sea un ministro”, aseguró esta tarde en declaraciones a Exitosa.

“Yo me considero libre y hasta el día de hoy, hablo con quien sea en el Perú. La idea es informarme bien y eso no se logra si no hablo con una parte del país, es parte de la democracia escuchar a todo el mundo y conversar con ellos”, añadió.

De Soto señaló esto luego de presentar, en conferencia de prensa, un documento que, señaló, remitirá al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, para que desista de su propuesta de llevar a cabo una Asamblea Constituyente, al asegurar que esta iniciativa es un “caballo de Troya” para instalar un régimen “marxista-leninista”.

Al respecto, el economista aseguró que tiene el conocimiento y los contactos para apoyar a cualquiera de los partidos políticos que gane la segunda vuelta.

“Si se trata de ver en qué manera se producen cambios en países conflictivos como ahora nos hemos convertido en el Perú, hay una serie de jefes de Estado y experiencia internacional que, con mucho gusto, se la contribuyo, doy y financio, sea que gane Keiko Fujimori o Pedro Castillo”, aseguró.

De otro lado, Hernando de Soto garantizó que no dejará el Perú en los próximos años. “Me siento comprometido con las cosas que he planteado, con el partido (Avanza País) y con nuestra bancada [...] Yo vivo en el Perú y me voy a quedar en el Perú”, comentó.

