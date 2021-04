El excandidato presidencial de Avanza País Hernando de Soto negó haber pedido la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cinco ministerios a sus contendores de Perú Libre, Pedro Castillo, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a un eventual apoyo en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

“Es absolutamente falso. A ningún dirigente político que amablemente nos ha invitado a conversar no se le ha ni siquiera conversado de ministros, menos de un primer ministro. Es una absoluta mentira”, aseveró.

En conferencia de prensa, dijo sentirse “bastante sorprendido” con las declaraciones de Jorge Paredes Terry, coordinador del Pacto Social de Avanza País, y aclaró que la relación con él se cortó el domingo 11 de abril.

Desde el local de su partido, De Soto manifestó que Paredes Terry no estuvo presente en el conteo de actas y se fue de viaje a Cajamarca. Al confrontarlo, según el economista, se había ido de vacaciones.

Incluso Hernando de Soto afirmó que Paredes Terry habría estado en contacto con Pedro Castillo, a quien le habría querido vender la idea del apoyo de los gremios, lo cual calificó como “una traición”.

“Me dijo que ya no estaba en Lima. Lo llamé y me dijo que estaba de vacaciones. La segunda o tercera noticia que recibí es que estaba en Cajamarca y que estaba tratando de tomar contacto con Pedro Castillo para venderle la idea de los gremios”, expresó.

“Eso no es nada de lo acordado, qué tal momento de tomar vacaciones y sobre todo dejarnos con los flancos abiertos. Después ha reaparecido, no he hablado con él, para decir que había logrado un puente con el señor Pedro Castillo. Para entonces yo ya estaba en contacto con el señor Castillo por voluntad de él”, añadió.

También acotó que en aproximadamente 15 días tendrá una idea clara de quién apoyará en la segunda vuelta, pero recalcó que eso dependerá del “peligro” que pueda representar alguno de los dos postulantes en el balotaje.

Finalmente, el excandidato presidencial de Avanza País comentó que el lunes 19 de abril se reunirá con Castillo Terrores, pero aún no se ha definido el lugar ni la hora para la cita.

