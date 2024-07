¿Qué les diría a quienes lo critican por su edad?

Depende de qué perspectiva. Si hay elecciones y participa Alberto Fujimori, y entramos a la segunda vuelta, yo sería el más joven. Si me tengo que comparar con los otros, soy efectivamente mayor. Soy cinco años menor que el Papa, lo cual me pone en el rango de una persona senior.

Cuando Reagan se lanzó a la reelección, le señalaron su edad y dijo: “No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi rival”.

Claro. La ventaja de la edad es la experiencia. Y hay que ver si uno está en buena salud. Mi correligionario, que es el doctor Lucho Solari, dice que los médicos no mienten y que estoy en excelente estado de salud.

¿Solari es su médico o su vicepresidente en la plancha?

Podría ser mi vice. De vez en cuando consulto. La consulta gratis es fundamental en nuestra relación.

Xi Jinping, Putin y Lula también tienen sus años… Lo han comparado con Joe Biden.

Efectivamente, tengo la misma edad que Biden. Pero, para mala suerte del presidente Biden, él está mal de salud. Soy solamente tres años mayor que Trump. Den Xiaoping, cuando lideró China, tenía notable edad. Konrad Adenauer salvó a Alemania a los 90 años. No trato de defenderme. El hecho es que me siento bien. Si no, por supuesto que me retiro de la carrera. Tengo suficiente experiencia para sacar al Perú del entrampamiento en el cual está ahora. Importa la salud y no tener un pasado tenebroso. Mejor es tener muchos años que muchos juicios. Y no tengo juicios.

Keiko Fujimori dice que le gustaría que su padre fuera el candidato presidencial.

Tiene tres o cuatro años más que yo, inclusive si hubiese nacido en Perú. Pero, si se le agregan los documentos que se supone dicen que ya tenía dos años cuando sus padres migraron, entonces ya no me llevaría solamente cuatro años, sino seis años.

¿Haber jurado lealtad por Japón lo complica?

Evidentemente no le favorece, sobre todo porque no lo ha revelado. En el caso de Kuczynski, él tuvo que renunciar a la nacionalidad. Pero no lo escondió. Fujimori no ha sido explícito al respecto. Supongo que si anunció que iba a ser candidato a la senaduría ya estaba vigente esa nacionalidad japonesa, la haya asumido antes o después de su fuga del Perú.

¿Usted convirtió a Fujimori hacia la derecha?

Pero, claro, él entró creo que con dos miembros del MRTA en su lista del Congreso. Él era sinceramente antishock, no creía en ello. Nosotros lo volteamos en aproximadamente un mes. Una vez que se produjeron las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, pusimos las cifras en su sitio junto con Carlos Rodríguez Pastor, y lo convencimos de que no había otra salida. Y luego yo diseñé las primeras reformas. Hurtado Miller tuvo la gentileza de decir “yo las anuncié, pero las hizo De Soto”. No sé si convencimos totalmente del liberalismo a Fujimori.

Se le critica por intentar convertir a Pedro Castillo, pero el primero a quien convirtió fue Fujimori.

No, el primero a quien convertí fue Vargas Llosa. Lo ha dicho públicamente, era comunista. Se volvió un ultraliberal. Cuando Castillo gana la primera vuelta, yo le escribí dos cartas. Una crítica a las ideas de Cerrón. Le dije que, si no hacía lo que debe hacer, este país iba a ser más miserable. No lo endosé. Pero el que me metió los trolles para decir que me había afiliado con Castillo fue Porky. Él sí dijo que era su candidato para la segunda vuelta. Yo apoyé a Keiko para la segunda vuelta. Me reuní cuatro veces.

¿Qué le parece Keiko Fujimori como candidata?

Si se trata de decir cuál sería el mejor representante del llamado ‘fujimorismo’… Qué significa eso, habría que definirlo. Yo preferiría a Alberto antes que a Keiko. Alberto hace cosas. Cuando ha estado en situaciones de poder, Keiko nos llamó para formalizar la economía. Nunca implementó nada. Estaba dedicada a otras cosas. Alberto es una persona que hace. Yo diría que Alberto es un candidato más interesante.

Keiko no ha gobernado pero tuvo poder.

No gobernaba pero pudo legislar. El Ejecutivo ejecuta lo que el Legislativo legisla. Ella tenía el control de la legislación. Todo lo que se comprometió conmigo no lo hizo. Nos dejó a varios con la brocha colgada, mientras que Alberto se llevaba la brocha hasta el otro lado de la habitación. No conozco los detalles del juicio a Keiko. No comprendo por qué tiene que ser tan largo si las cosas son tan obvias. Para cualquier candidato a la Presidencia, es una película de horror. Ser presidente del Perú significa cada vez más juicios, a veces casos grandes de injusticia.

Hemos visto a Alejandro Toledo gritando.

He visto las fotos. La prisión es algo tremendo. No estoy que hay que perdonar a los que han robado. Lucho Solari mencionó ‘al ladronzuelo’ de Toledo. Si han robado, me parece absolutamente lo propio castigar. Se supone que ni un presidente ni un buen cristiano debe robar.

¿Ya no habla con Porky?

Todo lo que recuerdo es que Porky es un chanchito sin pantalones. Eso es lo que es.

Veo difícil una alianza de la derecha.

Al margen de lo que pueda ocurrir por rivalidades personales, de las mentiras de Porky y sus juicios, si se trata de salvar al Perú, yo no tengo problema en hacer las alianzas necesarias. Si la idea es parar una dictadura comunista o una persona violenta que pueda llevar al Perú a extremos indeseables en los que no haya inversión, evidentemente hay que hacer las alianzas del caso. Pero también hay que darse cuenta de que no todos entendemos por derecha lo mismo. Hay quienes creen en el mercantilismo y no en el libre mercado, es decir, en el derecho a la propiedad privada aunque no lo tenga el 70% de la población. Otros quieren pena de muerte para quienes van contra la ley, incluyendo a informales. Una barbaridad. Otros son de derecha para mantener el statu quo. Nosotros queremos cambiarlo, que sea inclusivo. Y si sumas todo lo que la prensa llama derecha, llegas solo al 35%. Con eso no se gana. Las buenas cosas de la derecha, como la economía social de mercado, la globalización, la libertad y los derechos humanos, son importantes. Pero hay que conquistar a muchos de los que votan por la izquierda.

“ANTAURO ES UN FAN”

Usted dice que hay una partidocracia. ¿Una casta?

Una partidocracia. Casta indicaría que ha gobernado mucho tiempo. En este caso es una oligarquía reciente que concentra el poder en beneficio propio. Una presidenta que viene de un partido marxista leninista se voltea radicalmente a la derecha y hace una alianza con partidos de izquierda, centro y derecha para quedarse en el poder. Todos coinciden en que eso es lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. Además, han modificado la Constitución y la estructura del Estado sin consultarnos. Hasta la Constitución del 1993 y la del 79 fueron consultadas.

¿Cree que han cambiado la Constitución?

Bueno, han creado un poder del Estado. Y lo peor es que no han implementado la Constitución. El artículo 1 dice que el objetivo es proteger al individuo. Hay millones que no tienen licencia o que, siendo de una comunidad, no pueden recibir créditos individuales. Lo tienen que hacer en grupo. El Congreso no ha hecho lo que prometió. Y eso incluye a Keiko, porque se comprometió a lograr que los informales tengan los mismos derechos. Los hemos encerrado, mientras capitalistas y comunistas pueden salir al mundo y asociarse libremente.

Antauro Humala ha copiado su explicación del suelo y el subsuelo con la tapa de la gaseosa.

Antauro es un fan. Y le agradezco el creer que es un problema de derechos de propiedad. Donde no estamos de acuerdo, por supuesto, es en que hay que fusilar a todo el mundo.

¿Cree que podrá convertirlo?

Si yo digo que quiero convertirlo, va a salir Porky a decir que soy un aliado. En todo caso, lo voy a combatir. Pero hay que dejarle la posibilidad de que acepte que hay una manera de hacer todo eso sin violencia. Si usted decide castigar a la economía formal por ser tan fría y a los congresistas por haberlos ignorado, tampoco va a venir la inversión para los pobres informales. No puede decir que va a fusilar a los empresarios y creer que con eso va a ayudar a los pobres. Nadie va a venir a este país si hay un riesgo de que lo fusilen.

¿Se peleó también con Carlos Añaños?

Tengo una buena relación con Añaños. Le pedí ser mi segundo vicepresidente y me apoyó incondicionalmente. Le tengo respeto. No conozco a López Chau. A Chiabra lo conozco un poco. También tengo buena impresión de él. Cillóniz me cae muy bien. Somos amigos. Neuhaus es mi sobrino por el lado Ugarteche. Y es un viejo amigo mío. Hay buenos candidatos. Avanza País era un vientre de alquiler. Teníamos un porcentaje de candidatos pactado con Pedro Cena, quien falleció. Pero ya en las computadoras los habían mochado. Puse a Julia Príncipe, pero se enfermó. Me alegro de ver que ha reaparecido.

¿Puso en Avanza País a Elizabeth Galdo, la ministra de Comercio Exterior y Turismo que quiere exportar carne de burro a China?

Ella fue promovida por un señor (Iván) Ciganer. Un asesor francés, hermano de la esposa de Sarkozy, exasesor de PPK. Ella me pareció una excelente mujer. Para los Estados Unidos, la presencia china no solo es una rivalidad comercial, sino un tema geopolítico. Hay que saber manejar esa rivalidad entre ambos países para que los peruanos saquen lo mejor de esa competencia. El Perú se ha metido en un ring con dos mamuts. Mientras sea una competencia sana y no una guerra, no nos llenaremos de servicios de inteligencia. Los muertos de la Guerra Fría los puso el tercer mundo, no Estados Unidos ni la U.R.S.S. No sé si Dina y el gobierno se han dado cuenta de en qué se han metido. El Perú se está convirtiendo en el nuevo Canal de Panamá entre el Atlántico y el Pacífico.

¿No hay visión en el gobierno más allá del chifa?

No tienen visión. Ni siquiera tenemos una partidocracia con visión. Un viaje a China debe trabajarse primero con los Estados Unidos. Tampoco hay que maltratarlos. Estamos en una situación increíble para beneficiarnos, pero no sabemos cómo lidiar con los informales. Y mientras no sepamos, esa potencial riqueza no se va a realizar. Estados Unidos no puede bloquear Las Bambas, pero dos comités de autodefensa de Apurímac sí pueden. Ese es el poder que tienen.

Pide adelanto de elecciones.

Mientras que no haya adelanto de elecciones, el tema son los Rolex. Todo es deprimente y triste. Y ahí sí, crece de nuevo Castillo y la posibilidad de que gane Antauro es fuerte. Dos años más de esto, y el humor y el resentimiento contra el statu quo va a ser inmenso.

Más precandidatos. Phillip Butters, Fernán Altuve.

Evidentemente sabe despacharse y tiene pasión. He escuchado que es un partido destinado a un medio de comunicación. Parlanchines cuyo objetivo es debilitarnos, para que, por otro lado, surja Porky u otro. Lo primero que han hecho es criticarnos, no hablar del futuro del Perú, sino darle duro a De Soto. Es una vieja estrategia. De repente me equivoco y Altuve resulta candidato. Bienvenido otro calvo.





“Para ganar votos no se puede ignorar ese resentimiento”

Para De Soto, muchos aún “se identifican con Castillo”.

Más que transformar al radical, hay que quitarle sus banderas y votos.

Veo a un Perú enormemente resentido, rezagado e ignorado. Y en muchos casos se identifica con Castillo. Tienen el color de Castillo y tiene el tamaño de Castillo. Y al igual que Castillo, no necesariamente sabe definir qué es oligopolio y qué es monopolio. Entonces, cada vez que le dicen que no sabe definir esas cosas, hay más votos para Castillo. Dicho sea de paso, está muy alto en las encuestas. ¿Por qué? Si inclusive los más pobres reconocen que no fue un buen gobierno. Porque sienten que es una clase social o cultural que no tiene los mismos derechos, que ha sido discriminada. Les duele que lo maltraten, que se burlen de él y que le digan ignorante. Detrás de lo que representa Antauro no solo hay un programa económico en el que de repente hasta estaremos de acuerdo. Hay un resentimiento extremo que tiene un 15% o 20% de peruanos. Para ganar votos no se puede ignorar ese resentimiento. Nuestra respuesta no es fusilar, sino hacer los cambios económicos y sociales pertinentes. Pero no hay que salir de caza de brujas. Golpearlos solo hará que suban en las encuestas.