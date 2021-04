Jorge Paredes Terry, quien fuera coordinador nacional del Pacto Social de Avanza País para las Elecciones Generales de Perú de 2021, aseguró que el excandidato presidencial de dicho partido, Hernando de Soto , estaría pidiendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cinco ministerios.

En diálogo con Canal N, refirió que estos pedidos los habría hecho a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), quienes disputarán la segunda vuelta el próximo 6 de junio.

“Hay una información mucho más grave que ha llegado a mí, que estaría pidiendo el premierato y cinco ministerios a los candidatos. Esto sería una aberración al pensamiento que tenemos nosotros y que usa el pacto social para pedir eso”, expresó.

Indicó que se siente “totalmente sorprendido”, pues prácticamente ha sido dejado de lado en las conversaciones que sostiene Avanza País pese a que logró convocar a cerca de 500 organizaciones del sector productivo para apoyar la campaña del economista.

“Logré convocar a cerca de 500 organizaciones del sector productivo y ellos apoyaron decididamente la campaña. Hoy me doy con la sorpresa de que prácticamente me han suplantado, si se puede decir, sin comunicación de parte de Hernando de Soto. No sé si ese es el estilo de Hernando, sinceramente me preocupa”, subrayó.

Finalmente, Paredes Terry consideró que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo no merecen un “apoyo mínimo” de la población, que votó mayoritariamente por el cambio y que la segunda vuelta será una elección “entre el cáncer o el sida”.

“Hay información interna que la daré a conocer en su momento de gente que está en reuniones adentro. Nosotros hemos entrado en política por salvar y transformar el país, no para entregarse fácilmente a un partido político con ansias de poder o por buscar cupos”, acotó

“Que en forma dictatorial quieran excluir a quien formó todo el pacto social dice mucho de Hernando de Soto, me preocupa sinceramente”, sentenció.

