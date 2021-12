El economista Hernando de Soto entregó una carta al presidente de la República, Pedro Castillo, en la que le expone 15 recomendaciones para afrontar la crisis de gobernabilidad que sufre el país.

En la misiva, el también excandidato presidencial afirma que Castillo Terrones “no entiende lo peligroso” que es la propuesta de una Asamblea Constituyente, “al igual que el círculo vicioso de vacancias, disoluciones y censuras improvisas que sufrimos hace más de un lustro”.

En ese sentido, De Soto aseveró que de seguir así la situación política en el país, nos estaría empujando “a un estallido social y a una posible dictadura comunista”.

Por ello, el economista le planteó al mandatario, entre otros puntos, hacer cumplir la Constitución Política actual, dejar de buscar culpables por el desorden actual porque solo él es el único responsable y dejar de creer que los gritos y amenazas de vacancia se van a resolver con “precipitados” pedidos de censura y disoluciones dentro del Congreso.

Hernando de Soto también le pidió a Castillo Terrones definirse “lo antes posible” y que tome conocimiento que sus ministros ya han cometido 15 infracciones constitucionales en lo que va de su Gobierno.

El economista también advirtió que si el jefe de Estado “sigue siendo útil al comunismo con sus decisiones”, en poco tiempo habrá los “elementos necesarios” para destituir a su Gobierno “en aplicación de las normas y políticas nacionales e internacionales”.

Al respecto, indicó que si esto se da, tendrán que hacerse los “cambios necesarios” en nuestro ordenamiento legal con el fin de proteger nuestra democracia incipiente y mejorar nuestra economía social de mercado.

Comparto mi carta a @PedroCastilloTe recibida hace instantes en Palacio con #soluciones q van más allá del círculo vicioso de aniquilamientos políticos (#vacancia,#disolución,#censura) que cada día nos acercan más a un estallido social y económico. https://t.co/2J2BpG1kLz pic.twitter.com/yFYgLmBzrX — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) December 15, 2021

“En caso de que no quiera que su gobierno siga siendo una fábrica de problemas, no pierda tiempo y, en una ceremonia pública, jure solemnemente sobre la actual Constitución y no como usted hizo sobre una inexistente, es decir, sobre nada”, acotó.

“Esto le permitirá, progresivamente, aumentar su legitimidad para hacer cumplir las leyes, ya que ésta no provendrá de unos centenares de ronderos del norte, sino de la Carta Magna, que no es otra cosa que el contrato social formal que usted tendría con 33 millones de peruanos”, agregó.

VIDEO SUGERIDO

Se declaró fundada la solicitud de incautación sobre el pago de la reparación civil impuesta al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; además ministro Carrasco se contradice y ahora señala que reunión en Breña con Castillo fue por “temas personales”; y presidente Castillo no acudirá a declarar ante la Fiscalía sobre las presuntas injerencias en ascensos de las FF.AA. y pide nueva fecha; también gobernador regional de Ucayali huyó minutos antes de que se ejecute su detención por liderar presunta organización criminal.