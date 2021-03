Luego de que ayer se reuniera con él a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, arremetió contra su adversario, el aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Mediante un tuit, de Soto aseguró rechazar “la posición de la extrema derecha golpista” e invocó a López Aliaga a “rectificarse”.

“Ayer salí a defender democráticamente el derecho al voto. Hoy rechazamos la posición de la extrema derecha golpista. Rectifícate Rafael López Aliaga”, mencionó el economista.

“Presidente Sagasti, libere la adquisición de las vacunas al sector privado, defendamos nuestra economía social de mercado”, continuó De Soto en su tuit.

Las palabras del economista llegan en referencia a la información vertida el viernes en el programa Beto a saber en Willax TV, la cual ha provocado que desde el Ministerio de Salud hasta Sinopharm salgan brindar aclaraciones. A partir de estos datos, posteriormente López Aliaga se mostró a favor de una eventual vacancia contra el presidente Francisco Sagasti.

“QUE RETIRE SUS PALABRAS”

Por la tarde, Hernando de Soto visitó el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ donde volvió a referirse sobre el tema y le pidió a López Aliaga que se rectifique.

“El día de hoy nuestro amigo López Aliaga ha dicho que debe caer Sagasti. Eso es un golpe de Estado también (...) Le pido que retire sus palabras. No podemos en estos momentos entrar al quinto presidente de la república. En este país no va a invertir nadie. Hay un presidente (...) no es mi favorito (pero hay que apoyarlo)”, comentó.

“¿Cómo vamos a organizar, como propone Rafael en el Congreso, una moción para que se reúna una nueva Mesa Directiva para que lo vaquen?”, se quejó.

