El ministro de Salud, Hernando Cevallos, resaltó la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, para recomponer el Gabinete Ministerial luego de la renuncia de Guido Bellido. Además, Cevallos señaló que no comparte los cuestionamientos del Congreso hacia el ministro del Interior, Luis Barranzuela.

“El presidente ha hecho un gran esfuerzo por rearmar el Gabinete pensando en mantener una buena relación con el Congreso. Esto no significa que el presidente deja de proponer cambios que necesitamos en el país, de tener un trato mucho más activo frente a la injusticia que tenemos y que vivimos todos los días”, afirmó el ministro de Salud en diálogo con la prensa.

Consultado sobre su posición frente a los cuestionamientos contra Luis Barranzuela por el posible conflicto de interés que presenta al convertirse en jefe de las unidades policiales que investigan junto con la Fiscalía casos donde él defendió como abogado, Cevallos indicó que no lo comparte.

Un día después de jurar como ministro del Interior, Barranzuela renunció ante el Ministerio Público a seguir ejerciendo la defensa legal de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre en la investigación preliminar que busca hallar el origen del dinero que financió la campaña electoral del partido del lápiz.

“Si el Congreso piensa que tiene que ponerle nombre y apellido a los ministros que le gusta al Congreso, ya es una decisión de el Congreso, yo francamente no lo comparto”, aseveró Cevallos.

“El presidente ha planteado una reconformación del Gabinete para mejorar la gobernabilidad, detener los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, creo que esa es la decisión del presidente y lo que el país estaba buscando”, agregó.

Por otro lado, Cevallos Flores descartó que se haya enterado de su ratificación como titular del Ministerio de Salud mediante un mensaje vía WhatsApp. En la víspera, el ex ministro de Educación Juan Cadillo afirmó que fue despedido del cargo a través de este medio digital.

“Yo me enteré porque me llamaron de Palacio y me dijeron que fuera porque había juramentación, no fue por Whatsapp como dijeron”, expresó Cevallos.

Tras la salida de Guido Bellido de PCM, el mandatario Pedro Castillo determinó ratificar en el cargo a 12 ministros de Estado mientras removió de su puesto a 6. Los retirados del puesto fueron Juan Carrasco (Mininter), Ciro Gálvez (Cultura), Juan Cadillo (Educación), Iván Merino (Energía y Minas), Yván Quispe (Producción) e Iber Maraví (Trabajo).

