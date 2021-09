Cevallos: “No sé si incinerando los restos de Abimael Guzmán vamos a dar el mensaje de terrorismo nunca más”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo desconocer si es que “si incinerando los restos de Abimael Guzmán” el Gobierno daría “el mensaje de terrorismo nunca más” al país.

En diálogo con Exitosa, el también exparlamentario aseguró que aún no ha definido su postura sobre qué hacer con el cuerpo del cabecilla terrorista fallecido el sábado pasado.

“Creo que ese es un tema de apreciación, de qué manera damos nosotros un mensaje de terrorismo nunca más en el país. No sé si incinerando los restos de Abimael Guzmán, vamos a consolidar ese mensaje o no”, sostuvo.

“La verdad es que no me he detenido a definir una posición concreta o no de si es que hay que incinerarlo o no hay que incinerarlo. Entiendo que si hay familiares y reclaman el cuerpo tienen el derecho a reclamarlo, si no hubiera familiares, el Ministerio Público tiene que tomar una decisión sobre qué es lo mejor”, señaló.

En esa línea, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) consideró que el fallecimiento de Abimael Guzmán obliga al Gobierno a “trabajar las causas objetivas que generan el terrorismo” y a aplicar una estrategia para evitar que este fenómeno se produzca nuevamente en el Perú.

“Me parece a mi que la muerte de Abimael Guzmán nos obliga a revisar, no solamente cómo estamos trabajando para que este terrorismo nunca más llegue a nuestro país y se apodere de generaciones sino además trabajar las causas objetivas que generan el terrorismo, que genera esa insatisfacción que termina generando actitudes insanas como son las desigualdades que existen en nuestro país y debemos empezar a corregir”, manifestó.

