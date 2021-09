El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no tenga tenga voz o voto durante las sesiones del Consejo de Ministros. Señaló que el mandatario es quien dirige la política general de Gobierno, tomando en cuenta las opiniones de sus ministros según cada cartera.

En declaraciones a Canal N desde Estados Unidos, en donde se encuentra acompañando al jefe de Estado durante una visita oficial, explicó que en las actas del Consejo de Ministros no se consigna la presencia de Castillo pues muchas veces este se retira por actividades de agenda.

“Estas actas no revelan si el presidente estaba presentes o no. Según el reportaje, lo que yo he visto en la nota es que lo que dice son opiniones de diferentes ministros sobre temas, el presidente asiste a las reuniones y sale muchas veces por agenda, regresa y opina. No sé de dónde han sacado que no tienen ni voz ni voto en la sesiones del Consejo, el resto de ministros opinamos sobre nuestra cartera”, aseveró.

“El premier [Guido Bellido] dirige la sesión del Consejo de Ministros, el presidente puede opinar o no si lo considera pertinente, pero el presidente gobierna. [Decir que no gobierna ] es una opinión sesgada que no tiene nada que ver con la realidad. Las actas son oficiales pero la conducción del Gobierno es otra cosa, el hecho de que en esas actas no haya opinado no quiere decir que no gobierne y no tome las decisiones finales”, agregó.

Sus declaraciones se dan luego de que Latina difundiera un informe en el que se da cuenta de que el presidente Castillo Terrones no participa con asiduidad en los debates del Consejo de Ministros. La nota, difundida el último domingo muestra que las actas del Conejo no recogen sus participaciones.

Debate sobre Abimael Guzmán

Al ser consultado sobre la situación de la cremación del cuerpo de Abimael Guzmán, el ministro de Salud dijo que si bien el tema se abordó en el Consejo de Ministros, no se votó sobre qué hacer al respecto pues no se trataba de una competencia del Gobierno, sino del Ministerio Público.

No hubo votación, hubo intercambio de opinones, eso no quiere decir que hay desaveniencias, me parece bien que hay posiones diferentes, ene l ceno de un consejo de ministros que debate ciertas cosas. Si preguntan sobre qué opinanr de un tema y otro son diferentes, finalmente, en CM se repsta la opion mayoritaria sobre temas de política nacional que es correcto que no sean coincidentes.

