El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que el Gobierno renegociará los contratos que sean necesarios y que no hay empresas que tengan “candados” o con las que no se puede conversar. Señaló que el Ejecutivo respeta la inversión privada, pero defendiendo los intereses del país.

“Vamos a respetar los intereses nacionales, no hay presiones que valgan, lo que haya que renegociar se renegociará. No hay empresas que tengan un candado y que no se puede conversar con ellas las mejores condiciones que nos sirvan como país”, señaló a la prensa durante su visita al Hospital de Ate.

“No hay por qué estar intranquilos, tenemos que alentar las inversiones pero haciendo respetar los intereses nacionales. Acá no es bajar la cabeza y no defender lo que es nuestro y defender las mejores condiciones de los contratos con empresas extranjeras”, agregó.

Sus declaraciones se dan luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, diera versiones diferentes sobre la postura de su Gobierno con relación al gas de Camisea. El día lunes pidió al Congreso trabajar una ley para su “nacionalización”.

Sin embargo, ante los cuestionamientos realizados por especialistas y congresistas de diferentes bancadas, el mandatario Pedro Castillo aclaró que su gestión respetará la libertad de empresa.

“Como gobierno del pueblo somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”, expresó el mandatario en redes sociales, el martes 26, a través de Twitter.