El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, tiene un perfil más dialogante y con más tolerancia hacia la búsqueda de consensos, al comentar cómo ha cambiado el trabajo del Ejecutivo desde su nombramiento.

“Sí creo que el perfil de Mirtha Vásquez es más dialogante, lo que me parece bueno. Me parece que hay un grado de tolerancia mayor en la necesidad de buscar consensos. Tiene un perfil más participativo en la toma de decisiones”, comentó en declaraciones a RPP este jueves.

“Tenemos un gabinete que está planteando un debate intenso en las cosas para entrar a conclusiones serias debidamente merituadas y ese es un perfil que tiene Mirtha Vásquez y me parece positivo para que el gabinete arranque con posiciones más coherentes”, añadió.

Hernando Cevallos destacó la labor de Mirtha Vásquez en la PCM. (RPP)

Hernando Cevallos, quien volvió a jurar al cargo de ministro de Salud tras la salida de Guido Bellido del premierato y su reemplazo por Vásquez Chuquilin, aseguró que se ha sentido cómodo desde que asumió el cargo por primera vez en julio del 2021.

“Yo me he sentido cómodo desde que estoy en el gobierno del presidente Castillo. Entiendo que siempre hay diferencias, puntos de vista, pero finalmente lo que tiene que haber es coherencia y en eso sí creo que Mirtha Vásquez tiene un poco más de muñeca. Lo que no quiere decir que no haya tenido un nivel de diálogo con Guido Bellido. No he tenido mayor problema, nunca me he sentido incómodo en ese aspecto”, manifestó.

El titular del Ministerio de Salud indicó, en esa línea, que las críticas contra el ministro del Interior, Luis Barranzuela, deben ser tomadas “de la mejor manera” en un contexto de polarización, y que él deberá ser quien responda ante la ciudadanía por los cuestionamientos.

“Cuando uno ingresa a un gabinete en medio de una situación de crisis que tenemos en el país, y la polarización de la cual no terminamos de salir, es lógico que haya críticas y hay que tomarlas de la mejor manera. Es parte del debate democrático”, evaluó.

VIDEO RECOMENDADO

Rubén Rojas víctima de terrorismo: "Siento impotencia que haya personas que alienten el proyecto senderista"