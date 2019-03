Cevallos: "Para el Frente Amplio, Kenji Fujimori no puede volver al Congreso"

El vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, aseveró este miércoles que para su bancada el suspendido legislador Kenji Fujimori no debería regresar al Congreso hasta que la fiscalía considere que sea inocente de la presunta compra de votos para evitar la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Recordó, en esa línea, que el menor de los Fujimori Higuchi ha sido suspendido mientras duren las investigaciones en su contra y consideró que el tema de su eventual reposición no es de carácter "legal", sino "moral".

“Yo no estaría de acuerdo con que Kenji regrese. Mientras no se esclarezca la situación del congresista, desde el punto de vista ético, o el Ministerio Público diga realmente está limpio de polvo y paja, yo no creo que el señor Fujimori deba volver al Congreso”, sostuvo en diálogo con Ideeleradio.

“ Kenji [Fujimori] no está suspendido 120 o 90 días. A él se le ha suspendido mientras dure el proceso de acusación. Es indeterminado, indefinido. Allí hay una discusión legal si corresponde tenerlo en el limbo o tiene un límite, pero por otro lado hay un tema moral”, señaló.

Ceballos aseveró que el Parlamento "no puede tener una doble moral" para juzgar a los legisladores según la correlación de fuerzas en el Legislativo y remarcó que un parlamentario con acusaciones tan serias en su contra "no puede volver".

“Más allá de que he escuchado a algunos congresistas que no son de mi bancada que necesitan a Kenji para seguir cambiando la correlación de fuerza en el Congreso. No podemos tener una doble moral. Para nosotros, el Frente Amplio, un congresista que ha presentado graves indicios de vinculación a la corrupción no puede volver, luego de ser suspendido”, manifestó.

“Tenemos demasiadas denuncias de corrupción en el Congreso, para seguir sumando congresistas que siguen siendo investigados por denuncias de corrupción muy serias, generadas en su propia actividad congresal”, indicó.



