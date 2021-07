Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, reveló que recibe las opiniones del exgobernador regional por Junín y actual secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre temas relacionados a la salud.

“Yo quiero decir dos cosas, en el tema de si [Vladimir Cerrón] va a participar o no, eso no me compete a mí, eso lo maneja el profesor [Pedro] Castillo, tiene toda la independencia de decidir. Creo que ya ha señalado públicamente varias veces que en su equipo de gestión de gobierno no estaría Vladimir Cerrón, pero yo en salud sí necesito las opiniones de Vladimir Cerrón en los temas técnicos”, señaló en entrevista con Exitosa Noticias.

Hernando Cevallos: “En salud sí necesito las opiniones de Vladimir Cerrón”

Indicó que el aporte de Cerrón -quien está inhabilitado para ejercer la función pública tras haber sido sentenciado por corrupción en 2019- es técnico por tener la “experiencia de ser gobernador regional” y un profesional de la salud.

“En el tema técnico, el señor Cerrón primero tiene la experiencia de ser gobernador regional, es médico, no olvidemos, tiene amplia experiencia en medicina comunitaria y yo tengo que conversar con todo el mundo y mucho más si se trata de una persona que en la profesión médica tiene un nivel de calificación. Estoy hablando desde el punto de vista técnico”, señaló Cevallos.

Consultado sobre la sentencia que cumple Cerrón, consideró que eso no tiene que ver “con los aspectos técnicos” de su interés.

“Ese tema no es un tema que tenga que ver con los aspectos técnicos que a mí me interesan. A mí me interesan todos los aportes que me permitan salvar la vida de mayor cantidad de peruanos. Es importante escuchar todos los aportes”, sostuvo.

“Usted puede cuestionar los aspectos judiciales que tiene Vladimir Cerrón y todo el mundo está en su derecho de poder conversarlo porque es una figura pública, pero como parte del equipo técnico no puedo negarle la oportunidad a la gente capacitada en los temas respectivos porque mi principal objetivo es perfilar una propuesta que me permita combatir en primer lugar la pandemia”, agregó.

Además, consideró que es el mismo Cerrón quien debe esclarecer sus temas judiciales y que sus conversaciones están basadas únicamente en temas técnicos.

“No voy a discutir en el caso de Vladimir Cerrón sus temas judiciales porque no me compete, no los conozco, pero sí puedo discutir los temas técnicos y su calificación profesional que es otra cosa. A mí no me ciega una cosa de la otra y si va a ocupar un cargo o no ya lo ha dicho el profesor Castillo que no va a ocupar, eso es una decisión en todo caso de él”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Miguel Torres dijo que “podría ser favorable” una reunión entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo

Guillermo Bermejo “Roger Nájar como primer ministro asegura el cambio que prometió Pedro Castillo”

Dina Boluarte: “Trabajaremos incansablemente para lograr una patria más justa para todos”