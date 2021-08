El pediatra Hernando Cevallos señala que el Minsa no será refugio de ningún militante. Además, cuenta los detalles detrás de la vacunación del presidente Pedro Castillo.

En Perú21 publicamos las resoluciones viceministeriales en que se dieron las gracias por los servicios brindados a 14 altos funcionarios del Minsa que enfrentaron la pandemia. Trascendió, de nuestras fuentes, que esto era el paso previo a la separación de estas personas. ¿Por qué se escribieron y firmaron estas resoluciones?

Convoqué al viceministro Bernardo Ostos para que me comentara qué había pasado, porque estaba sorprendido cuando vine de la reunión del Consejo de Ministros al ver el titular del diario donde dice expresamente que yo habría pasado la salud a UCI. Los viceministros se mantienen en sus cargos. De hecho, todo el personal se mantiene en sus cargos. No se ha movido a ningún personal hasta ahora. Queremos manejar esto con mucha cautela y mucho cuidado. Estamos en una situación de emergencia sanitaria, frente a una pandemia muy delicada. Obviamente, en cualquier gestión, hay una evaluación de personal, pero no podemos hacer borrón y cuenta nueva con los recursos humanos del ministerio. El viceministro me explicó que son resoluciones en realidad para agradecer la buena performance que ha tenido un grupo de trabajadores en esta última etapa de la pandemia. Pero no son cartas ni de relevo ni de despido en lo absoluto. Desde luego yo no tenía ningún conocimiento de estas felicitaciones. Ha habido un malentendido.

¿Por qué el viceministro Ostos decide dar las gracias? En toda institución se da las gracias a una persona que está por salir del cargo.

Bueno, eso es lo que yo le pregunté al viceministro, que es el viceministro de la gestión anterior y que se mantiene en el cargo. Él me dijo: ‘Ministro, los trabajadores siguen todos en sus cargos trabajando’. Me dijo ‘simplemente les doy las gracias, porque me parece que han trabajado bien’. Esa es la explicación que me dio el viceministro y, efectivamente, yo he comprobado que los trabajadores siguen laborando normalmente.

Cuando dice “hasta ahora no ha habido ningún cambio” y que “todos están en evaluación”, ¿qué criterios se tendrá para designar a nuevas personas?

Tenemos que evaluar el desempeño, la función, la transparencia. Tenemos que evaluar el perfil para el mejor desempeño de la función. Esto se hace, entiendo, en todas las instituciones, cada vez que hay un cambio de autoridades. Pero lo importante es actuar con responsabilidad. Hay que entender que no porque llegan nuevas autoridades, pues hay que cambiar necesariamente a todo el personal. Esto no debe ser así, mucho más en el ministerio, donde debemos asumir una enorme responsabilidad con el tema de la pandemia. La experiencia acumulada, me parece, debe respetarse.

¿Qué está pasando con el proceso de la vacunación?

Creemos que hay que acelerar un poco la marcha. Pero esto no dependerá solo de la voluntad de acelerarlo. Vamos a pasar de los 40 a los 38 años en esta Vacunatón que se hará en Lima. A partir de los 38 años, la gente podrá concurrir a vacunarse. También depende del número de vacunas disponibles que tengamos. De momento, tenemos la suficiente cantidad de vacunas, para hacer la Vacunatón en Lima y siete provincias del país. Justamente donde hemos encontrado la variante Delta, que tanto nos preocupa, pues es una variante que genera un contagio mucho más rápido. Quisiéramos hacer en todo el país y empezar a vacunar en algunos establecimientos de salud y ampliar los horarios. Pero esto depende de la cantidad de vacunas que tenemos. Esto no es un tema de voluntad, es un tema objetivo. Uno de los aspectos claves es que las personas mayores de 60 años tengan las dos dosis de la vacuna. Sea cual sea: Pfizer, Sinopharm o AstraZeneca. Pero que estén vacunados con las dos dosis. Este es el desafío más grande que tenemos.

El expresidente Sagasti, para dar el ejemplo, se vacunó públicamente. No hemos visto lo mismo de parte del presidente Castillo. ¿Está confirmada su vacunación?

El presidente Castillo se vacuna el viernes con Sinopharm en San Juan de Lurigancho. Creo que es importante que el presidente dé el ejemplo. Ahora se ha abierto una controversia con la Sinopharm, que es una vacuna absolutamente eficaz para controlar el COVID-19. Así que el presidente ha decidido vacunarse justamente con Sinopharm.

¿Usted se lo recomendó o la iniciativa nació de él?

El presidente es uno de los más preocupados por cómo marcha la vacunación. Mas bien, yo le sugerí esperar al Vacunatón, porque entiendo que tendrá una mayor difusión en el país y nos interesa que la gente se entere que él se está vacunando, sobre todo con la vacuna que el Ministerio de Salud ha adquirido en mayor proporción, que es Sinopharm, y que necesitamos que el pueblo se aplique.

¿Qué mensaje podría dar a las personas que se han dejado persuadir para no vacunarse?

Estudios han convalidado la eficacia de Sinopharm y han salido nuevas evidencias de su efectividad positiva. El Colegio Médico decía que era mejor ponerse una dosis de refuerzo. Pero los estudios han mostrado que ha caído en 98% la mortalidad del personal de salud que ha sido vacunado en su totalidad con Sinopharm. Acá no hay mucho espacio para la discusión. Se trata de defender la vida y de que no te agraves si tienes COVID-19.

Cuando aún no asumía el cargo, usted dijo que podía consultar algunos temas de salud con Vladimir Cerrón. ¿Sigue considerando esto después de todo?

Todas las personas que tengan un grado de experiencia, desde el punto de vista técnico, bienvenido su aporte. A eso me refería. Cuando me preguntaron si Vladimir Cerrón puede opinar, por supuesto que puede opinar, desde el punto de vista técnico. A mí me parece bien que pueda opinar, como todos los médicos del país que puedan aportar algo en este sentido. No tiene nada que ver con aspectos de conducción del sector o que tenga una connotación política partidaria.

¿Podríamos tener la seguridad de que el Minsa no será el refugio de algunos militantes cuestionados de Perú Libre?

El Ministerio de Salud no será refugio de nadie ni tampoco será una agencia de empleos. Además, no solo es un problema ético para la administración pública, ya que es una necesidad que en este estado de emergencia las cosas se manejen con absolutamente criterio técnico y serio. La gente realmente capaz debe estar en este Ministerio de Salud. Lo peor que nos podría pasar es que el ministerio se convierta en una agencia de empleo o refugio de partidarios de un signo político. Muchas veces ha sido así en las instituciones públicas. Pero esto no debe ocurrir. Creo que en los ministerios debe entrar gente con calificación técnica y con mucha transparencia y ganas de cambiar las cosas.

