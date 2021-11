Cevallos tiene cien días en el cargo. Dice que la vacunación es uno de sus principales logros y que la llevarán a todo el país. Hace una autocrítica como parte del gobierno .

Estamos en una relativa calma, pero algunas regiones tienen casos en aumento. ¿Es la tercera ola?

Esto no se puede tipificar como una tercera ola. En nuestro país esperábamos una hace varias semanas, pero no se produjo. Era de esperarse el incremento de casos cuando la variante delta empezaba a ser la predominante. El 96% de los casos de COVID-19 son producidos por esta variante.

Se vienen las fiestas de fin de año, ¿qué es lo que está planeando el Minsa para las próximas semanas?

Estamos en un incremento de casos de leve a moderado. El riesgo de que haya un aumento rápido de casos existe. No solo tenemos que hablar de lo que hará el Minsa sino de lo que hará la sociedad. Un elemento fundamental es la vacunación. Hay resistencia en sectores de la sociedad y estamos trabajando con mensajes hacia la población. No basta con la vacunación, se debe seguir usando la doble mascarilla, mantener la distancia social y la higiene de manos. Hemos sacado normas que entrarán en vigencia el 15 de diciembre porque necesitamos que la gente tenga tiempo para colocarse las vacunas.

¿Una de ellas es la exigencia de las dos dosis para acceder a algunos espacios?

La persona que no se vacuna tiene más posibilidades de contagiar. Le decimos a ellos que para entrar a lugares públicos cerrados deben estar vacunados. Si quieres viajar en un transporte interprovincial, vacúnate. Pensamos que estas medidas son atinadas. La experiencia del año pasado nos dice que las fiestas de diciembre sirvieron como kerosene a las llamas para incendiar y que venga la segunda ola que nos dolió tanto.

¿Entonces dictarán alguna medida para esas fechas?

Estar vacunados. El ministerio lanza las disposiciones y el ciudadano debe tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos entre todos.

¿Habrá muerte civil para los que no quieran vacunarse?

Nosotros no hemos señalado muerte civil en ningún momento.

¿Por qué Cenares (entidad adscrita al Minsa) contrató con una empresa relacionada al ministro de Justicia? ¿Usted había conversado con Aníbal Torres sobre este tema?

Aldem es una empresa que contrató Cenares para el transporte (de vacunas). No tengo porqué conversar con el ministro de Justicia de vacunas. Me enteré ayer (jueves). El nuevo jefe de Cenares llegó en setiembre y el contrato se había firmado en agosto. La verdad que el conocimiento que tengo es que no había registro que esta empresa estaba relacionada con algún ministro. Es obligación de la empresa que presta el servicio informar. Me he reunido con Contraloría para darle todas las facilidades que corresponde. Si la empresa ha cometido una infracción tendrá que devolver el dinero.

En estos primeros 100 días de gobierno qué autocrítica haría del gobierno.

El presidente llegó con una serie de propuestas por las que votó la mayoría de la gente.

¿El programa de Cerrón?

Llegó con una serie de promesas que le hizo a la ciudadanía y después las reafirmó el 28 de julio. Me parece que han habido dos cosas: firmeza en el programa que anunció en julio y comunicar adecuadamente. Esos son dos temas que han sido centrales.

¿Esos han sido sus errores?

No se ha comunicado adecuadamente. Debimos mejorar la comunicación de lo que el gobierno quiere hacer y después cumplir las promesas que uno le hace a la gente .

El presidente Pedro Castillo no da una entrevista desde que asumió el mandato.

Hay distintas formas de comunicar. No es solamente a través de los medios.

Pero se comunica a través de la palabra.

Por supuesto, y el presidente recorre el país hablando directamente con la gente. No siempre lo que aparece en los medios es lo que el presidente quiere comunicar.

El presidente tiene el canal del Estado para que lo entrevisten y le pregunten de todos los temas que quiera.

Yo lo haría. Así como le estoy hablando a usted.

El presidente Castillo no da una entrevista desde 28 de julio de 2021. (Foto: Lino Chipana / GEC)

Pero, como ministro de Estado, ¿por qué no le sugiere eso al presidente?

Son estilos, yo le he dicho muchas veces: presidente yo creo que usted debe salir un poco más, pero él me dice yo comunico directamente a mi pueblo. Me parece una forma de comunicar acertada.

Pero cuando van a las plazas muchas veces la gente que está cerca al estrado es la gente del partido o vinculada a los dirigentes de las regiones.

Yo pensaba eso. Pero he acompañado al presidente en distintos escenarios y la gente no era en su mayoría del partido. Te puedo asegurar que es el pueblo. He visto el rostro de la gente y la esperanza en esos ojos. Te estoy hablando de la gente humilde de nuestro país.

¿A quién escucha Castillo?

No sé si él tiene que hacer lo que le dicen los que están cerca. A mí muchas veces me ha llamado para hablar temas de política. Él escucha a mucha gente y toma sus decisiones.

¿Hay gente en el entorno del presidente que le hace daño?

El presidente da la imagen de ser una persona ingenua que no interpreta adecuadamente lo que nosotros entendemos como citadinos. El presidente tiene una forma de comunicar y de ser como la gente del campo, como la gente de los asentamientos humanos.

Cuando era dirigente sindical él cogía el micrófono y daba extensos discursos.

Él habla con un lenguaje simple y directo. A nosotros (como citadinos) nos resulta extraño la forma en que habla, queremos que hable pulcramente.

No. Solo queremos que hable.

Acompáñalo a las marchas, anda a las concentraciones y verás que habla.

A los periodistas los dejan fuera de las actividades.

Todo lo que hace el presidente está mal para un sector de la prensa. Hay una clara orientación para deslegitimar lo que hace el presidente.

¿Pero acaso no se puede criticar lo malo? ¿ No se puede informar de las andanzas del secretario presidencial?

Por supuesto, yo también lo critico. Hay errores. No está bien – si fuera cierto– que un secretario participe en chats.

Esta semana se habló de vacancia en el Congreso.

Yo creo que quieren crear las condiciones para desestabilizar el gobierno y, si comete un error, ir al fondo por la vacancia.

El jefe de Essalud aún sigue en su cargo, ¿qué le sugiere usted?

Si el señor Carhuapoma se mantiene en el cargo es porque no se le ha demostrado nada. Como funcionario debe esclarecer las dudas sobre temas que tengan que ver con tu gestión para que la gente sepa que está haciendo las cosas bien.