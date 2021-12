El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería tener más cuidado en la imagen que brinda a través de sus acciones, y consideró que debería evaluar si es que el personal que lo asesora está cumpliendo su labor de velar por la transparencia de sus actos.

“Conozco al presidente y sí creo que es una persona honesta y que ha llegado para producir cambios en el país. Sí creo que hay muchas presiones, también hay sectores que se han encargado de tratar de deslegitimar cualquier acción que se tome desde Palacio y creo que sí, de alguna manera no se han tenido los cuidados para comunicar, para transparentar las acciones, en general, del Poder Ejecutivo”, señaló esta mañana en declaraciones a Exitosa.

“Necesitamos que la gente confíe en el mensaje que viene del Ejecutivo, que sienta que los que gobiernan al país son gente honesta [...] Creo que el presidente debería tener más cuidado porque hay cosas que uno se da cuenta que el presidente lo hace con una intención y salen las cosas por otro lado”, agregó Cevallos.

El titular del Ministerio de Salud comentó que una persona que quiere hacer algo ilícito no se traslada en un auto oficial y con su escolta oficial como lo hizo Pedro Castillo al dirigirse al inmueble en el pasaje Sarratea, en Breña, donde se reunión de manera extraoficial con políticos, empresarios y funcionarios.

“Hay un tema de manejo de lo que es la investidura presidencial que seguramente sus asesores no cautelaron de manera adecuada y han generado esa sensación que el presidente debe manejarse con más transparencia en esto”, señaló Cevallos.

En esa línea, el ministro consideró que el presidente Pedro Castillo debe “revisar los procedimientos que acompaña y las formalidades que se deben cuidar en Palacio”.

“Si tiene personal que está cerca a él que no está cumpliendo el rol que debe cumplir de cautelar los movimientos del presidente, en señalarle con esta persona es conveniente reunirse, con esta no, si no cumple su labor, debe de dar un paso al costado”, concluyó.

