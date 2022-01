El ministro de Salud, Hernando Cevallos, lamentó que Avelino Guillén haya sido renunciado al cargo titular de la cartera del Interior, pues se trata de una profesional de “enorme prestigio”.

En diálogo con la prensa desde el local de su sector, Cevallos consideró positivo que el presidente Pedro Castillo haya separado del cargo y mandado al retiro a Javier Gallardo, quien se desempeñaba como comandanta general de la Policía Nacional hasta este lunes.

En esa línea, pidió también que el Ministerio Público continúe las investigaciones por las supuestas irregularidades en el proceso de ascensos en la mencionada institución y que fue uno de los motivos por el que Guillén mantuvo discrepancias con Gallardo.

“Lamento esto, Avelino Guillén es una persona de enrome prestigio, lamento su alejamiento del Gabinete. Espero que se profundice la investigación por las irregularidades que ha hecho Guillén”, manifestó.

“Me parece bien que el presidente en separar al comandante general del cargo. Eso está fuera de agenda [asumir PCM]. [La existencia de un Gabinete paralelo] no me consta, no soy parte del equipo de asesores, entiendo que si Guillén lo dice, pues tiene elementos”, aseveró.

Hernando Cevallos habla de la salida de Guillén https://www.latina.pe/noticias

El pronunciamiento de Cevallos se suma al Pedro Francke, ministro de Economía, quien se solidarizó con Guillén, a quien consideró como el “paladín de los derechos humanos”.

La salida de Guillén

El último viernes, Guillén comunicó su renuncia irrevocable al cargo de titular de la cartera del Interior y el domingo el jefe de Estado informó que aceptaba esta renuncia y también anunciaba el pase a retiro de Javier Gallardo.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones casi a la medianoche del domingo 30 de enero.

Antes de hacer público este pronunciamiento, Pedro Castillo recibió en su despacho de Palacio de Gobierno a Guillén Jáuregui. La reunión duró un poco más de media hora, según el registro de Transparencia.

VIDEO SUGERIDO

Avelino Guillén, renunció hoy al cargo de ministro del Interior, luego de esperar por semanas que el presidente Pedro Castillo respaldara su lista de cambios en la Policía Nacional. Conversamos con el exministro del Interior Rubén Vargas.