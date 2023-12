Hernán Salgado es un jurista ecuatoriano y fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A partir de esa experiencia declaró a Perú21TV sobre la reciente excarcelación de Alberto Fujimori.

Usted ha señalado, respecto de la excarcelación de Alberto Fujimori, que la justicia no debe tener sentido de venganza.

Muchas veces se piensa en la justicia como una vendetta, una venganza de aquel que sufrió daño frente al agresor, al que violó sus derechos; no, no es así la justicia; la justicia busca resarcir el daño haciendo que quien lo causó sea procesado. En el caso de Alberto Fujimori, él ha sido procesado y recibido una sanción bastante dura. Fue condenado a 25 años de prisión, pasa 15 años encarcelado y entonces la salud se deteriora, pide su indulto y el Gobierno de acuerdo con su legislación lo concede. La primera vez no fue aceptado, (…) en esta segunda ocasión el TC acepta su excarcelación. ¿Por qué tienen que oponerse otros? Los casos de Barrios Altos y otros más ya se juzgaron, quien es responsable está procesado y sancionado. Es doloroso para los que perdieron familiares, pero ya se sancionó. Esperemos, pues, que el resto continúe adelante, esperemos con fe los que creemos que Dios hará también justicia de su alto trono.

¿Ese mismo mensaje también debería llegar a la Corte IDH que le ha dicho el Estado peruano que se limite en ejecutar cualquier indulto porque ya ella emitió una sentencia?

Como en todo órgano interno e internacional depende muchísimo del criterio de sus jueces. Parece que en la Corte, en los últimos tiempos, hay algunos jueces que quieren interferir buscando que se cumpla con la Convención Americana, pero exageran, se van un poquito más allá. Yo recomendaría a aquellos jueces que no se vayan lejos, que no interfieran en los procesos internos de los Estados.

Muchos dicen que la Corte IDH está ideologizada por corrientes de izquierda que lo que quieren es venganza política, ¿piensa lo mismo?

No, yo no creo que haya politización. Hay criterios diferentes de cada juez y algunos les falta un poquito de experiencia. Eso sí, todo juez debe tener una experiencia suficiente que le da prudencia, que le permite resolver los casos con serenidad y mayor convicción porque indudablemente hay casos difíciles..

