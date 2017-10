Hernán Núñez: “El país merece una explicación de todos los casos investigados en el marco de Lava Jato”

Hernán Núñez, regidor metropolitano de Lima, está de acuerdo en que las diligencias para aclarar si OAS financió la campaña por el ‘no’ en la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, deberían acelerarse.

“Pero me parece que lo genera ruido político son la investigaciones de la Comisión Lava Jato, porque es evidente que es una comisión que está parcializada políticamente, que emite juicios de valor y conclusiones en función de cálculos absolutamente políticos. No es casual que los informes que se elaboraron durante la comisión Pari no hayan tomados en cuenta”, dijo a Perú21.

No obstante, Núñez critica que los congresistas Mauricio Mulder (Apra) y Salvador Heresi (PpK) usen como elemento para cuestionar a Villarán, de que el publicista brasileño Valdemir Garreta, quien declaró que OAS y Odebrecht le pagaron para asesorar la campaña electoral del ex presidente Ollanta Humala en el 2011, en su momento también haya contado con los servicios de sus compatriotas Sandra Recalde y Juan Pessoa, quienes participaron de la campaña del ‘no’ a la revocatoria.

“Lo usan para generar un nivel de culpabilidad que va en el marco de un ruido político guiado por antipatías y que solo generan bulla en el marco de una investigación que considero debería ser lo más rápida posible”, agregó.

El regidor añadió que no duda de la honestidad de Villarán, pero dice ser consciente que “el país merece una explicación de todos los casos investigados en el marco del caso Lava Jato”.