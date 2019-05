Hernán Núñez sobre confesión de Susana Villarán: "Tomó decisión a espaldas de todos"

El exteniente alcalde de Lima Hernán Núñez consideró que la ex alcaldesa Susana Villarán tomó la decisión de recibir dinero de Odebrecht y OAS a espaldas de quienes apoyaron la campaña del No a la revocatoria en 2013.

"Ella ha tomado esa decisión de espaldas al partido, a Fuerza Social, de espaldas a los regidores de ese entonces y del amplio movimiento social que apoyó la campaña del No a la revocatoria", expresó.

En diálogo con RPP TV, manifestó que la reciente confesión de la ex burgomaestre coinciden con las declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, quien confirmó que entregó 3 millones de dólares a la campaña del No.

"Habrá que ver que las investigaciones fiscales determinen lo que es la hipótesis fiscal, que este dinero se dio como contraparte de un beneficio contractual", manifestó.

Sobre Anel Townsend, Núñez dijo no saber hasta dónde llega su responsabilidad y enfatizó que si los hechos son contundentes, no entiende por qué la Fiscalía no acelera la acusación en vez de solicitar 36 meses de prisión preventiva para Villarán.

"Nunca he negado que Susana Villarán es mi amiga, la consideró todavía mi amiga, pero debe hacerse responsable de las acciones que ha realizado. Creo que lo que ha confesado abona a hacerse responsable política y eventualmente judicial (…) si ella ha cometido un delito, que se vaya presa", subrayó.

Como se recuerda, Susana Villarán reconoció que siempre estuvo enterada de que Odebrecht y OAS aportaron dinero a las campañas contra la revocación (2013) y en la que buscó reelegirse en el cargo (2014).