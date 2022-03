Hace dos semanas el Congreso y diferentes bancadas como Renovación Popular sostenían que no podía haber en el Estado funcionarios sin experiencia y sin ética. Hoy en la censura del ministro de Salud, Hernán Condori, la actitud ya no era la misma. La bancada de Renovación Popular retrocedió y dijo que había quedado satisfecha con las explicaciones de Condori en el pleno.

“Es una vergüenza. Cuando el primer ministro hizo una reunión con las bancadas antes de venir al Congreso a pedir el voto de confianza, diferentes bancadas pidieron que cesarán en el cargo a Condori y todavía le daban 20 días de oportunidad para el cambio. Fuerza Popular presentó una moción para ir a la censura directa sin pasar por la interpelación. Yo creo que una persona que hace abuso de una bebé de diez meses y de la necesidad de una familia para obtener un rédito político personal, como él lo hizo, sencillamente es una conducta impropia para un ministro de Estado”, indicó.

¿Cree que exista acuerdos bajo la mesa?

“Habrá que preguntarle a los voceros que han estado un poco dinámicos, conversando entre ellos, quizá sea el poder persuasivo de los hermanos Cerrón. Lo que digo es que no caigamos en el mismo error que ocurrió con Juan Silva que era una persona que no podía seguir siendo ministro con todo lo que se sabía y que, sin embargo, llegó una moción en noviembre y que no se le llegó a censurar porque el gobierno optó apartarlo 5 minutos antes de su censura”, concluyó.

