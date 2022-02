Las renuncias de los integrantes del Equipo Consultivo de Alto Nivel del Ministerio de Salud (Minsa) y del viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, “no tendrían nada que ver” con el cambio de gabinete, aseguró el actual titular del sector, Hernán Condori Machado, quien se mostró muy confiado de su posición y desmintió que no existan condiciones para un “ejercicio autónomo”.

La mañana de ayer, durante una conferencia de prensa en Jesús María, el médico –vendedor de ‘aguas milagrosas– se encargó de reafirmar sus vínculos con el condenado exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, pero aseguró que si fue designado como ministro, se debió a sus “capacidades y experiencias”.

“No voy a negar que soy militante de Perú Libre. No negaré que soy amigo de Vladimir Cerrón, pero quien me invitó a este cargo fue Pedro Castillo”, expresó y añadió que “quienes lo conocen” saben que “cuenta con experiencia en el sector salud y la administración pública”.

Sobre las renuncias a su cartera tras su nombramiento, acotó: “Acá están los representantes de los diferentes gremios, a quienes he hecho la invitación para que a través de una meritocracia puedan ocupar los cargos”.

Sin mapa ni brújula

Para el premier Aníbal Torres, no existen razones para separar del cargo a Condori. En entrevista con RPP, sostuvo que si bien está bajo evaluación, “hasta este momento estoy viendo que el ministro está trabajando en promover la vacuna”.

Sin embargo, una fuente del despacho ministerial expresó lo contrario. “Aún no sabemos cuál es el planteamiento de trabajo del ministro. Para construir la matriz de consistencia del sector, se requiere un plan de trabajo documentado que incluya información sobre los avances los últimos tres años, los lineamientos del premier y lo que declare el ministro, pero estos dos últimos todavía no dicen nada”, indicó un asesor del Minsa a Perú21.

Tenga en cuenta

La Comisión de Salud del Congreso citó para el martes 15 de febrero a las 11:00 a.m. al ministro de Salud, Hernán Condori. Este deberá responder sobre su plan de trabajo y algunos cuestionamientos.

El ministro de Defensa, José Gavidia, negó que el Ejecutivo haya abordado un cambio del ministro de Salud.

