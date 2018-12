Hermano de Abel Concha: "Era voceado para reemplazar a Rafael Vela y encontraron el pretexto para sacarlo"

Ernesto Concha, hermano del detenido fiscal superior, Abel Concha , dijo confiar en la inocencia de su hermano y acusó un plan para sacarlo de su cargo en la Fiscalía.

"Están tratando de involucrar a personas medianamente mediáticas. Con el fin de librarse de la cárcel acusan a otras personas. Solo con el dicho del colaborador eficaz han metido a la cárcel (a mi hermano), recién en el proceso le preguntarán si es falso", dijo a RPP.

Abel Concha fue detenido esta mañana de forma preliminar acusado de presunta corrupción de funcionarios como parte del caso 'Temerarios del crimen'.

"He conversado con él y me dice que jamas ha pedido un sol a nadie", agregó Ernesto Concha sobre su hermano, aunque sí confirmó que conoce al detenido ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo.

El fiscal Concha Calla fue señalado -por un colaborador eficaz en la investigación por el caso los 'Temerarios del crimen'- como receptor de un soborno de 80 mil soles de parte Cornejo para que archivara una denuncia por corrupción en su contra.

"Mi hermano estaba siendo voceado para reemplazar (al fiscal) Rafael Vela (fiscal superior coordinador del equipo especial de la fiscalía que investiga el Caso Lava Jato) y han encontrado el pretexto perfecto para sacarlo", sentenció Ernesto Concha.

