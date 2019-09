De un día para otro, Carmela de Orbegosso Russell ha dejado de ser conocida tan solo como la candidata de Fuerza Popular (FP) para integrar el Tribunal Constitucional (TC), y ha pasado a ser también una de las “hermanitas” del prófugo el exjuez supremo César Hinostroza.

Perú21 tuvo acceso al audio en el que se escucha a la abogada conversar de manera amical con el exmagistrado, sindicado por la fiscalía como líder de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, el 15 de enero del 2018.

De Orbegoso es quien recibe la llamada de Hinostroza a las 4:42 pm para atender un favor que el entonces magistrado le pide. Antes de ello, ella le menciona que se enteró que el exjuez no fue a una reunión en el que estaba invitado para luego intentar conocer las razones de su ausencia.

En otro momento, César Hinostroza va al grano y le pregunta a la abogada por el número telefónico del empresario Elisbán Belisario. “Si quieres averiguo, averiguo si está acá para que se comunique contigo”, responde ella.

PRIMER AUDIO

Diálogo: 15 de enero 2018 04:42 p.m.

Carmela de Orbegoso Russell (COR) / César Hinostroza (CH)

COR: Cesitar

CH: Aló, sí. Hola, hermanita, gusto en saludarte

COR: Hola, Cesitar lindo ¿cómo estás hermanito lindo?

CH: ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, bien, bien… ¿Aló?

CH: Sí. ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, gracias. Yo más bien estaba pensando en ti porque estuve con Wilfredito que me dijo que no habías ido a una comida, que estabas un poco delicado ¿o no?

CH: Sí, sí, estaba un poco resfriado, sí.

COR: Ah, bueno. Como dicen en la tierra ese es un mal de buen mozo.

HC y COR: (risas)

CH: Mas bien, te llamaba para saludarte y para preguntarte por el amigo que una vez estuvo en casa ¿cómo se llama?... El de los explosivos

COR: ¿Cuál? ¿Elisbán? Elisbán

CH: ¿Su apellido cómo es?

COR: Belisario, Elisbán Belisario

CH: Ah, Belisario, él es.

COR: ¿Quieres comunicarte con él? No sé si estará por acá, con el del terremoto que ha habido o no sé, porque él tiene sus estos por Nazca. Pero si quieres averiguo, averiguo si está acá para que se comunique contigo.

CH: Sí, quería hablar con él para hacerle una consulta porque te acuerdas de que allí hablamos unos temitas, quería hacer una consulta.

COR: Claro, claro que sí. Además, está en deuda con nosotros con los Yaipén.

CH y COR: (risas)

COR: Ya, a ver…

CH: O si no dame su teléfono, también en todo caso para llamarle

COR: Te lo paso a tu… a tu…

CH: Por mensaje

COR: Por mensaje, ya. Lo miro acá y te lo paso por mensaje.

CH: Ya mamita

COR: Claro que sí Cesitar, un cariño grande.

CH: Ya, gracias.

COR: Ok, chau hermanito. Chau

CH: Gracias.

SEGUNDO AUDIO

Media hora después de la primera grabación se registra el segundo diálogo. En esa conversación , César Hinostroza logra comunicarse con el empresario en mención, entendiéndose así que Orbegoso proporcionó al exjuez el número celular.

Sin tantos rodeos, Hinostroza tantea a Belisario la posibilidad de poder usar su casa en Panamá para que pueda pasar sus vacaciones. “Entones, yo quería ver este…qué posibilidades de que nos guíes, nos des una orientación, ¿no? a dónde podemos ir”, le dice el exjuez.

Diálogo: 15 de enero 2018 05:11 p.m.

Elisbán Belisario (EB) / César Hinostroza (CH)

EB: ¡Aló, doctor!... aló

CH: Aló.

EB: Doctor, buenas tardes

CH: Un ratito, no cuelgues Belisario.

EB: Ok...

CH: Hola, mi hermano ¿Cómo estás, Belisario?

EB: Doctor, ¿qué tal hermanito? Muy buenas tardes ¿Dónde se encuentra, doctor?

CH: Allí en mi despacho pues hermano, trabajando, aquí en el Palacio de Justicia

EB: Oye, hermanito lindo. Yo te llamé antes de Navidad para hacerte un presente, para saludar, pero nunca he tenido suerte de ubicarte, hermanito. Pucha, qué bueno hermano. Que lo pase muy bonito, hermanito lindo. Espero que este año sea mejor para todos.

CH: De igual manera

EB: Ante todo, un feliz año que pasemos todo este año ¿no?

CH: Claro, y también hermano, el año pasado fue bueno para nosotros porque hemos tenido la oportunidad de conocernos ¿no?

EB: Sí, hermanito, sí. Tenemos siempre que almorzar. De repente cenar por ahí.

CH: Sí

EB: Espero no perder contacto, pues doctor, yo siempre estoy acá por Lima.

CH: Ya, justo a raíz de la última reunión que tuvimos en la casa de Ermelita...

EB: Ajá...

CH: ...te hice una consulta. En realidad, consulta no tanto, sino tú me diste un dato que me interesó, sobre Panamá.

EB: Claro, claro que sí. Panamá, Nicaragua, creo. Sí, sí

CH: Ya, pero más que nada pa' turismo, hermano. Todavía negocio no, vamos a ver si poco a poco se puede...

EB: Ah, claro, vamos pues doctor. Conversamos cuándo... dime.

CH: Qué pasa. Estamos saliendo de vacaciones en febrero todos los jueces

EB: Ah, mira ve, qué lindo, qué bueno. Mira...

CH: Entones, yo quería ver este…qué posibilidades de que nos guíes, nos des una orientación, ¿no? a dónde podemos ir.

EB: Hermanito, ¿cuándo nos reunimos ah?

CH: Tú dirás, ¿cuándo tienes tiempo?

EB: Tú dime hermanito, tú dime ahora. Un desayuno, un almuercito a partir del día jueves, viernes. Mañana es miércoles, tú dime, sacamos tiempo y coordinamos mejor. La casa está allá hermanito, la casa es tuya no hay problema.

CH: Qué te parece si nos reunimos…el viernes sería.

EB: Viernes, tú dime la hora.

CH: Al mediodía.

EB: En la tarde, más tranquilo un café ¿no?

CH: Almorzamos, si no ¿O almuerzas tú en tu casa?

EB: No, no. Yo almuerzo normalmente afuera, afuera.

CH: Por eso pues, almorzamos por ahí.

EB: Ya pues, hermanito. El viernes almorzamos. O el día sábado más tranquilo ¿qué te parece a ti?

CH: Sábado, ya. El sábado a veces salgo a la playa, llevo a los chicos, a mi esposa.

EB: Ya...

CH: Mejor viernes. Jueves o viernes, a ver consulta tu agenda

EB: Ya, hermanito. Yo coordino y te llamo hermanito ¿a qué es bueno para llamarte hermanito? ¿En la nochecita en la mañana?

CH: En las tardes, tarde o en la noche

EB: ¿A partir de qué hora?

CH: A partir de las 3 para adelante

EB: Ya hermanito, yo te llamo a esa hora, entre mañana y pasado a más tardar, para confirmarte para almorzar, hermanito. Por favor.

CH: No te olvides, no te olvides

EB: No, hermanito, no, no, no. Al contrario. Un abrazo

CH: Ya pues, Belisario, gracias

EB: Ya, doctor. Cuídate mucho, suerte

CH: Chau, hermano

EB: Chau, chau.

“SÍ LO CONOZCO”

En diálogo con Perú21, Carmela de Orbegoso sostuvo que conoce a César Hinostroza, pero descartó que haya un vínculo amical entre ambos. Además, apuntó que “no hay nada inocuo” en la grabación difundida.

“No es que yo no conozca a la persona, me refiero a que uno conoce profesionalmente a las personas, eso es otra cosa. (...) Es una lástima que se haya tergiversado el sentido de mi conversación. No (hay un vínculo amical). Una persona que me ubica después de mucho tiempo, que me dice ‘cómo estás’. Ha sido un saludo inocuo, una conversación inocua", indicó.

Sobre el estado de su postulación al TC, dijo que se pone “a disposición del Congreso” para que decida si continúa firme su candidatura, que fue propuesta por el congresista Luis Galarreta (Fuerza Popular).

“(¿Va a evaluar su candidatura?) Yo lo estoy evaluando, yo me pongo a disposición del Congreso, si lo cree encantada doy un paso al costado. Lo más importante en la vida no es un cargo, es la dignidad, eso es lo más importante”, finalizó.