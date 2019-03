Hermana de Úrsula Letona habría sido utilizada como aportante fantasma en FP

Esta noche se reveló que la hermana de la congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular), Pilar Letona, declaró ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que no fue aportante del partido fujimorista el año 2016, pese a figurar en los registros con un aporte de 22 mil soles.

El programa ‘Panorama’ difundió un fragmento de la declaración de Pilar Letona ante el despacho del fiscal Pérez, quien como se recuerda tiene a su cargo las investigaciones contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. En el marco de las mismas Fujimori Higuchi cumple 36 meses de prisión preventiva.

En su testimonio, Pilar Letona indica no saber porque se encuentra registrada en el padrón de aportantes de Fuerza Popular y revela haber intentado contactar a Keiko Fujimori para que le explique por qué se indica que realizó una contribución que nunca hizo.

“Quiero mencionar que recibí una llamada telefónica de la asistente Leticia Bayón, asistente de la señora Keiko Fujimori, y me indicó que iban a citar a todas las personas que habían aportado al partido, entre los que se encontraba mi nombre, cosa que me dejó sorprendida, pues no me había llegado ninguna citación y porque no efectué ningún aporte económico ni en especies”, señaló.

“Además, quiero señalar que hace 6 u 8 meses aproximadamente atrás el señor Luis Saenz, que trabaja con mi hermana, me hizo entrega de una copia que era un reporte donde figuraban mis datos y se denominaba Reporte de Aportaciones […] Traté de indagar a través de mis familiares con mi hermana qué era lo que había sucedido y nadie me tenía una respuesta concreta, era como si ella no tuviera conocimiento de nada; todo ellos ha originado que la relación familiar se haya quebrado”, explicó.

El referido programa contactó a Pilar Letona para recoger sus versiones al respecto. Sin embargo, se excusó de brindar más detalles y dijo no tener nada que ver con la política.

“Yo no tengo nada que ver con la política. Soy una persona común y silvestre como usted. Si tiene la declaración ya sabe lo que yo he dicho, no tengo más que decir”, afirmó.



