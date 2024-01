El abogado Heriberto Benítez, quien fuera nombrado el 10 de enero como flamante asesor del Gabinete de asesores del Tribunal Constitucional (TC), dio sus alegatos finales en el juicio por el caso “La Centralita”, por el que la Fiscalía solicita 30 años de cárcel en su contra.

Benítez es acusado de la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento real y resistencia a la autoridad, por aparentemente haber interferido en el allanamiento del local en el que habría funcionado la red criminal en la ciudad de Chimbote, la cual servía para planear y ejecutar planes de campaña contra los opositores a César Álvarez, por entonces gobernador regional de Áncash, en el periodo 2007-2014.

Durante su intervención, Benítez dijo que “no existe ninguna prueba y ninguna evidencia que yo haya cometido algún delito”, y que las acusaciones que se han formulado en su contra le han causado un daño moral, laboral, económico, social y político.

“Les pido, una vez más, que den un veredicto de acuerdo a lo que hay en el expediente (...) Yo no he cometido ningún delito ni he sido parte de una asociación ilícita ni tengo roles, tareas, ni funciones para cometer delitos de ninguna naturaleza. No he sido encubridor de nada y, tercero, no ha habido ningún tipo de violencia”, sostuvo.

Benítez fue congresista del extinto partido Perú Posible, que lideraba el expresidente Alejandro Toledo, quien también se encuentra en prisión acusado de recibir un soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht para adjudicarle la construcción de tramos de la carretera Interoceánica durante su Gobierno. En su época de legislador, fue suspendido 120 días de sus funciones justamente por sus acciones en el caso ‘La Centralita’.

A pesar de sus líos judiciales, el TC contrató a Benítez en el alto puesto que actualmente desempeña. El presidente del máximo intérprete de nuestra Constitución, Francisco Morales Saravia, dijo que su nombramiento corresponde a “un puesto de confianza, de libre disponibilidad”.

“El señor cumple los requisitos. Es un abogado experto en temas penales, conoce y creímos conveniente que se sume a nuestro equipo de asesores para desarrollar casos de hábeas corpus. Entonces, veremos cuál es su desempeño. Es un reto para él, pero también hay que ver las cosas con calma, esperemos a ver su desempeño”, manifestó en una entrevista con El Comercio.

PRÓXIMA AUDIENCIA

La jueza del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, Nayko Coronado Salazar, a cargo del caso, informó que la siguiente sesión se realizará el 30 de enero, a las 9 a.m. En ella, se recibirán las últimas autodefensas materiales de ‘La Centralita’, que agrupa a una gran cantidad de procesados, entre ellos, por ejemplo, el empresario Martín Bealúnde Lossio.

El 9 de febrero se tiene previsto recibir la declaración del exgobernador César Álvarez, actualmente preso en el penal de Cochamarca, ubicado en Pasco. “La idea es poder concluir (el juicio) en febrero, con el fallo y la sentencia”, indicó Coronado.

