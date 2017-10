Heriberto Benítez: "Con carta de PPK se caen imputaciones contra Alejandro Toledo"

Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, anunció este jueves que incluirá en su defensa la carta que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski envió a la comisión Lava Jato del Congreso en la que señala que no conoció de algún acto de corrupción cuando fue ministro de Economía del hoy prófugo ex presidente.

En diálogo con Perú21, Benítez señaló que incorporará el comunicado de Kuczynski al recurso de excepción que presentó ante el Poder Judicial para que se excluyan las imputaciones por tráfico de influencias y colusión que se atribuyen a Toledo, a quien se acusa de recibir US$20 millones en sobornos de parte de la empresa Odebrecht.

"PPK es claro en su carta, no conocía de ningún acto de corrupción; entonces, no se puede configurar el tráfico de influencias porque no recibió órdenes de Toledo para beneficiar a Odebrecht y tampoco se coludió con él para beneficiarla, con eso se caen las imputaciones", argumentó.

Sin embargo, el Ministerio Público atribuye al ex jefe de Estado coludirse con Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, para favorecer a la compañía con la concesión de la Interoceánica Sur. No con Kuczynski. Puesto al tanto de esto, el letrado indicó que insistirán con su postura.

"Si el juez declara fundada la excepción que presentamos, entonces deben archivarse los delitos de colusión y tráfico de influencias que se le imputan", dijo.

Como se sabe, por el caso Odebrecht, la Fiscalía imputa tres delitos a Alejandro Toledo: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. Sobre el ex jefe de Estado, quien vive en Estados Unidos, existen dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses. El otro es por el caso Ecoteva.