El futuro del ex ministro Salvador Heresi dentro de su propia bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) es incierto. Así lo hicieron saber tres fuentes de esta agrupación a Perú21.

¿Qué pasó? El último viernes, en la reunión del grupo parlamentario con el presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno, se discutieron las denuncias periodísticas sobre el ex titular de Justicia, quien no acudió a la cita.

Una de las fuentes aseguró que fue el propio jefe de Estado quien pidió que se evalúe su permanencia en el bloque. “Si Heresi está en la bancada, le hará daño al Gobierno”, dijo.

Según informaron las fuentes, la postura de los legisladores fue unánime: quieren que Heresi se vaya , y uno de los que más alentó el tema fue el legislador Guido Lombardi. Este diario intentó comunicarse con él, pero no tuvo éxito.

Otra fuente dijo que trataron de contactarse con Heresi para anunciarle que debía dar su descargo sobre las denuncias del uso de vehículos oficiales por parte de sus familiares y del audio con el juez César Hinostroza, pero no contestó.

RESPONDE HERESI

Perú21 se comunicó con Heresi. “No es cierto que el presidente dijera eso”, declaró. “Incluso me invitó a la juramentación de Vicente Zeballos, pero no pude ir”, agregó.

“Es posible que alguien haya estado celebrando 28 de julio antes de Fiestas Patrias, y que haya dado esta información bajo el influjo de una bebida espirituosa”, comentó.

“Estamos en política, lamentablemente la política está llena de intrigas y deslealtades” , añadió.

En esa línea, mencionó que si el dato “fuera verdadero, lo darían con nombre propio”.

Además, dijo haber hablado con el vocero de PpK, Gilbert Violeta, quien le informó que la única persona que tocó dicho tema fue Guido Lombardi. “Esta versión la he confrontado con Alberto Oliva, quien también estuvo ahí”, anotó.

Este diario intentó, en reiteradas oportunidades, comunicarse con los citados legisladores, pero no respondieron.

Heresi precisó que buscó hablar con Lombardi, sin fortuna. “Le he escrito. No sé si me ha leído porque algunas personas desconectan la función ‘leído’ (de WhatsApp). Entiendo que es temperamental y de repente ha sacado una conclusión equivocada”, señaló.