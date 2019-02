Heresi a Mercedes Aráoz: "Sugiero que tome un wawasana y lea bien comunicado de PpK"

El congresista Salvador Heresi , quien renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio, afirmó que la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz , “expresa nerviosismo” en sus declaraciones, luego de que se informara que un aspirante a colaborador eficaz indicó que hubo un aporte de campaña del ‘Club de la Construcción’ al partido Peruanos por el Kambio en el 2016.

“Señora Mercedes Aráoz expresa nerviosismo. Con respeto sugiero que tome un wawasana y lea bien el comunicado del partido Peruanos por el Kambio que está en línea de lucha contra la corrupción trazada por el señor presidente. De quien debió desconfiar es de quien usted reconoció aportó a la campaña 2016”, escribió Heresi en Twitter.

En declaraciones a El Comercio, Salvador Heresi amplió sus declaraciones y aseguró que no tiene ningún problema personal con algún integrante de la bancada Peruanos por el Kambio.

“Lamento que ella esté nerviosa y descontrolada con sus declaraciones, le hago una invocación a la tranquilidad y a asumir con calma las cosas y a colaborar con las investigaciones que el Ministerio Público viene realizando para que se llegue al fondo, nadie la está acusando a ella de ser deshonesta”, comentó esta mañana.

Como se recuerda, el aspirante a colaborador eficaz sostuvo que, tras la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales, el ex director de personeros Marco Prialé Marquina le pidió al empresario Rodolfo Prialé de la Peña “que hablara con alguna de las empresas del ‘club’ para que hicieran un aporte a la campaña” de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La misma persona afirmó que se concretó el donativo de la empresa CASA en una reunión en la vivienda de PPK en la que también participaron el actual mandatario Martín Vizcarra, quien era en ese momento jefe de la campaña y el ex ministro de Trabajo Alfonso Grados, “como secretario de economía”.

Sin embargo, a través de un comunicado, el CEN de Peruanos por el Kambio consideró “grave” que Mercedes Aráoz haya dado fe de este “aporte comprometedor”.

En entrevista con el diario El Comercio, la legisladora indicó que ella no corroboró la declaración hecha por el aspirante a colaborador eficaz.

“Yo nunca di fe de eso, yo dije que (Prialé Marquina) pudo haber dado donaciones (a título personal). De lo que sé el señor apoyó con donaciones, nos prestó, en la época del trabajo de los personeros, cuando yo estaba de directora, 10 laptops, que luego le fueron devueltas”, manifestó Aráoz.

Además, la congresista indicó que sus declaraciones fueron tergiversadas por el partido en el comunicado emitido.

“A mí me suena a mala intención, la verdad nunca dije eso, ahí están las grabaciones. Yo dije que (Prialé Marquina) pudo haber dado, de repente no fui precisa, pero nunca dije que dio ‘aportes comprometedores’ ni tampoco hablé de esa supuesta reunión (en la casa de PPK). Yo no he estado metida en la actividad de recaudación”, manifestó.

Sobre el legislador Salvador Heresi , quien además es secretario general de Peruanos por el Kambio, indicó sentir desconfianza por no saber qué es lo que quiere en realidad.

“La verdad es que no entiendo el carácter del señor Heresi, también fue muy cambiante durante la campaña. Me genera desconfianza porque no sé qué quiere en realidad”, dijo.