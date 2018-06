Heresi sobre críticas de 'ppkausas': "No nos vamos a detener en pequeñeces"

En su condición de secretario general de Peruanos por el Kambio (PpK), el también ministro de Justicia, Salvador Heresi , afirmó que las críticas formuladas por parlamentarios de su bancada son "opiniones muy respetables".



No obstante, dijo que junto con el premier César Villanueva han concluido en que "no nos podemos detener en este tipo de pequeñeces sino mirar el horizonte y ver que hay S/ 6,200 millones que hemos inyectado al mercado a través de alcaldías y gobiernos locales y que el gobierno central está monitoreando ese gasto", dijo.

Heresi refirió que las opiniones de los congresistas sobre la falta de coordinación entre su bancada y el Ejecutivo son "muy respetables" y reconoció, al igual que lo hizo el primer ministro en la víspera que "hay que reforzar y mejorar la comunicación de ambas partes".



"Estoy seguro que este tema es absolutamente superable. (...) En el caso de Juan Sheput , él siempre ha sido crítico de los primeros ministros de turno, no me sorprende, es una voz crítica dentro del oficialismo, es su opinión particular; es un hombre democrático, todos (son) de buen talante, todo esto será absolutamente superado", concluyó.