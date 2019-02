Heresi confía en que Congreso dé luz verde a su participación en nueva bancada

El congresista Salvador Heresi, ex integrante de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK) que busca ser parte de la nueva agrupación parlamentaria Acción Republicana, se mostró confiado en que la Oficialía Mayor le dará luz verde a su pedido.

Heresi consideró que el hecho de que todavía sea miembro y dirigente del partido político Peruanos por el Kambio no debería impedir que pueda sumarse a una bancada diferente, ya que esto sería en respeto al fallo del Tribunal Constitucional.

"Imagínese, un congresista independiente está en una situación de desigualdad porque puede integrar bancadas y un congresista partidarizado, que no renuncia a su partido, se mantiene dentro de una organización política, ve disminuidos sus derechos por esta razón. A nosotros nos parece que es acertado el criterio que ha establecido el TC y creemos que debe respetarse", declaró en Canal N.

El ex ministro reclamó, en ese sentido, que la Oficialía Mayor no haya admitido la creación de la bancada Acción Republicana por su situación y consideró que no se está aplicando los mismos criterios de la sentencia del TC a todos los parlamentarios.

"Le aplican la sentencia del TC a unos, a la Bancada Liberal, a Nuevo Perú, a Cambio 21, y a otros nos aplican el Reglamento del Congreso. (...) Si se aplicara el reglamento, no deberían existir más bancadas, pero hay más porque hay un fallo del TC", destacó.