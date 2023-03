Las recientes declaraciones de Henry Shimabukuro complican aparentemente la situación de la presidenta Dina Boluarte. Parlamentarios de distintos bloques, sin embargo, si bien respaldaron el inicio de una investigación sobre este caso por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, también demandaron al exasesor de Pedro Castillo que exhiba las pruebas que sustentan sus acusaciones.

En declaraciones a Epicentro, Shimabukuro aseguró que solventó los gastos de la campaña electoral de Boluarte en 2021, como pasajes, estadías, etc. No dio los montos; tampoco exhibió pruebas.

No obstante, los congresistas Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Diego Bazán (Avanza País) consideraron que el tema amerita ser investigado. Alegría indicó que el exasesor “ha tenido imprecisiones” que no pueden obviarse. “Habría que ver hasta qué punto se pueden contrastar sus declaraciones con la realidad”, refirió. No obstante, acotó que, hasta el momento, las explicaciones dadas por la mandataria sobre su relación con Shimabukuro tampoco han sido satisfactorias.

Bazán, por su parte, opinó que el tema debe ser investigado y, en ese contexto, subrayó que es necesario que se exhiban las pruebas de lo que sostiene el exasesor castillista.

“Yo no confiaría al 100% y a ciegas de lo que dice porque él ya ha mentido varias veces y no tiene voluntad de decir la verdad. Primero, que entregue las pruebas de lo que dice y que se investigue y ahí se verá si hay contundencia”, manifestó.

Henry Shimabukuro declaró a Epicentro que él contactó con Boluarte antes que con Pedro Castillo.

“Casi todos los gastos los he cubierto yo”, manifestó.

