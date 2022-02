El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, tiene apenas unas horas al frente de la institución y han salido a la luz diversas denuncias de violencia familiar contra su esposa, hoy fallecida, y su hija. El premier aseguró que maltratan su honra y se tratan de acusaciones falsas.

“Es increíble cómo se levanta documentos falsos”, aseguró Valer en conferencia de prensa. Además aseguró que no le han dictado medidas de protección a su esposa por violencia física “porque la notificación nunca llegó a ella ni a nosotros, tenemos el reporte del Poder Judicial a esta hora del día, donde esas notificaciones de ese juzgado nunca se tramitaron”.

A pesar de la lectura de documentos por parte de los periodista presentes en la conferencia, Valer insistió en que la resolución es nula “porque la prueba plena no pertenece a la demandante porque el certificado médico legista podría ser falsificado, no existe declaración de mi esposa en ese expediente, no existe declaración alguna de mi hija, no existe declaración mía”.

El premier indicó que la resolución ha sido difundida “con la intención de hacer daño, estamos yendo hasta el fondo, para saber cómo es que se ha fraguado toda esta documentación. Mi esposa nunca hizo declaración nula, nunca declaró, ese certificado médico legista vamos a seguir investigando, a quién pertenece”.

En esa línea, Valer puntualizó que con la difusión de las acusaciones de violencia, que datan desde el 2016, buscan dañar su imagen y honra. Por ello, aseguró que tomarán medidas “contra los que resulten responsables, incluida la jueza” del Noveno Juzgado de Familia.

