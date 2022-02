Para la abogada Milagros Campos, el nuevo gabinete de Pedro Castillo, encabezado por Héctor Valer, no ha sido conformado con un criterio técnico sino más bien político, salvo dos excepciones.

“Me parece un gabinete político pero no necesariamente por la trayectoria de quienes han sido designado sino que me parece que hay un sistema de cuoteo o participación de grupos políticos que le garantizan una cierta relación con el Congreso. Me parece que la presencia de 4 congresistas en el gabinete y la reincorporación a personas vinculadas a Somos Perú dan un visto de blindar al presidente en el Congreso en determinadas votaciones que pudieran poner en riesgo su permanencia en el cargo”, indicó.

Conversamos con la constitucionalista Milagros Campos quien analiza al gabinete liderado por Héctor Valer.

Dijo que los problemas graves son la falta de deslinde con la corrupción y lo señalado por los ministros renunciantes. Sin embargo, hay dos ministros que sí destacan por su trayectoria.

“Si miramos el gabinete nos vamos a encontrar con dos personas que dan luz: Cesar Landa expresidente del Tribunal Constitucional, con trayectoria democrática y de defensa del estado de derecho. Óscar Graham un profesional de carrera de economía con pasión y experiencia idónea, lo malo es gente sin experiencia en los sectores y sin experiencia en gestión pública. el presidente Castillo no ha corregido el segmento de renovar de quienes ya venían ejerciendo el cargo en los sectores es la falta de idoneidad”, añadió.

