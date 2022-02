La carta del presidente Pedro Castillo para encabezar su nuevo gabinete –el tercero en tan solo seis meses– es Héctor Valer Pinto, un legislador aliado que hasta ahora destacó solo por la amplitud de tiendas políticas e ideologías que ha abrazado a lo largo de su carrera.

Y es que, solo en el actual Congreso, Valer pasó de integrar las filas de Renovación Popular (agrupación con la que fue elegido y que lo expulsó) a formar parte de Somos Perú-Partido Morado y, desde hace tres semanas, integrar Perú Democrático, grupo conformado por disidentes de Perú Libre para promover la nueva Constitución.

Pero su filiación partidaria se inició formalmente en 2008 con el Partido Aprista; y en 2014 fundó el Frente Amplio de Desarrollo, el cual no alcanzó su inscripción. Ese mismo año postuló para presidente regional en Lima con Unión por el Perú y, dos años más tarde, hizo lo propio con Perú Nación. Ha pasado en total por siete grupos políticos, entre partidos y bancadas.

Ya en el Congreso, también se declaró líder de la “corriente ideológica” del “social liberalismo”. Sostuvo encuentros, entre otros, con el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con quien, dijo, encontró “coincidencias”. Ocupó titulares por su frase machista en el Legislativo: “El caballero que acaba de defender a una mujer es conveniente que se ponga una falda”.

Valer, abogado de 62 años, asumió ayer como jefe del gabinete en reemplazo de Mirtha Vásquez, quien renunció denunciando “un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado” a propósito de la crisis en el Ministerio del Interior (Mininter).

El nuevo premier tiene en su agenda promover el cambio de la Constitución y lleva como ministros a varios de sus promotores. Es, en buena cuenta, un gabinete de choque. “Desde el Ejecutivo se viene cumpliendo lo que en campaña ofreció el presidente, que es preparar un momento constituyente para una nueva Constitución. Pero ese momento no es un salto al vacío que se pueda dar en dos o tres años; tiene que ser en cuatro, por lo menos, con la finalidad de poder convocar a todas las fuerzas vivas del país”, dijo Valer al salir de la juramentación.

Nuevos rostros, más de lo mismo

Entre los nuevos integrantes del gabinete figura en el Mininter el coronel (r) Alfonso Chávarry, natural de Cajamarca y cuya designación terminó por desencadenar la renuncia de Vásquez ante la insistencia por parte de Castillo de ungirlo en el cargo.

Chávarry fue hasta hace poco director general de Seguridad Ciudadana en el Mininter. Ha sido jefe de la Región Policial de Cajamarca y también jefe del Serenazgo en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Perú21 pudo confirmar que el flamante ministro tiene en su haber una condena por abuso de autoridad. Así dice el expediente 2007-01031 del Juzgado Penal de Reos en Cárcel que data de enero de 2007.

El gabinete Valer recicló a nueve ministros, como es el caso de Roberto Sánchez, congresista y dirigente de Juntos por el Perú que fue ratificado por tercera vez como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Tampoco importó la investigación fiscal que él afronta por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas, tras ser acusado de desviar los fondos de los aportes del partido Juntos por el Perú.

En el Ministerio del Ambiente fue nombrado Wilber Dux Supo uno de los promotores de la recolección de firmas para la nueva Constitución.

La cartera de la Mujer recayó en la legisladora de Perú Libre Katy Ugarte, contraria al enfoque de género, lo que dejó en claro al declarar que “hemos nacido varón y mujer, no tenemos por qué distorsionar esta situación”.

En Cultura fue nombrado Alejandro Salas Zegarra, secretario general y gerente de Desarrollo Económico de Breña, el mismo distrito donde Castillo tiene su despacho clandestino en el pasaje Sarratea.

El sector Defensa lo asume José Luis Gavidia Arrascue, cuyo nombre saltó hace unos años tras una visita del exasesor Martín Belaunde Lossio a la Base Naval del Callao, cuando Gavidia era inspector general de la Marina.

A buena cuenta, con el nuevo gabinete Castillo insiste en los extremos y parece alejarse de Verónika Mendoza y Nuevo Perú, que perdió sus fichas en el gobierno.

Análisis: Joaquín Rey

Investigador de Videnza Consultores.

“Este gabinete agudiza la crisis”

Héctor Valer no va a poder ponerse al frente de lo que el Perú necesita en estos momentos. Este es un gabinete donde quienes encabezan las distintas carteras no tienen el peso que se requiere en estas circunstancias. En general, son políticos inexpertos y en muchos casos prontuariados que en nada ayudan a la imagen de lucha contra la corrupción que quiere proyectar este gobierno. El futuro político es muy incierto, pero creo que los argumentos de vacancia ya se están construyendo porque Castillo viene dando los motivos para eso. Por ejemplo, casos de corrupción, absoluta precariedad en cargos fundamentales en el Estado, un conjunto de asesores en la sombra, una economía paralizada. Este es un gabinete que agudiza la crisis, que confronta más, e incluso puede no recibir el voto de confianza. Cada vez es más difícil que Castillo concluya su periodo.

Mi lectura es esa. Lamentablemente todo es incierto y eso es porque no se ha elegido a personas probas y con experiencia.

Tenga en cuenta

En el sector Defensa, el exfiscal Juan Carrasco, recientemente internado por COVID-19, fue retirado del gabinete de Castillo.

Como canciller fue incorporado César Landa, abogado y expresidente del TC. A fines de noviembre declaró a Reuters que “este es un momento constituyente”.

Tras la juramentación de Valer, Fuerza Popular anunció que no le dará el voto de confianza: “Esperamos que las demás fuerzas políticas hagan lo propio”.

