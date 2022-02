Diversas mujeres parlamentarias de ocho bancadas, entre ellas dos de Perú Libre, anunciaron que no le darán el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Héctor Valer .

A través de un pronunciamiento, expresaron su “más profunda indignación” con las expresiones vertidas por el nuevo primer ministro por pretender desconocer la resolución judicial que otorgó medidas de protección a su esposa por maltratos.

“Los hechos demuestran un comportamiento misógino al que se suman denuncias de otras personas que también fueron víctimas de agresiones y maltratos del señor Valer. Resulta indignante, por ello, que en su conferencia de prensa revictimice a su hija”, subrayaron.

Finalmente, exigieron la “inmediata” destitución de Valer Pinto y enfatizaron que no avalarán con su voto de confianza a ningún ministro cuestionado por violencia familiar.

“El país no merece un primer ministro que no respeta a las mujeres, a las instituciones ni a las personas. El país no merece un primer ministro que miente y que cree que todo funciona cuando se levanta la voz o se amenaza”, sentenciaron.

#TuCongresoInforma | Pronunciamiento de mujeres parlamentarias del Congreso de la República. pic.twitter.com/4KSUpxOeFi — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 4, 2022

Cabe indicar que el documento está firmado por María del Carmen Alva, Karol Paredes y Marleny Portero (Acción Popular); Heidy Juárez, Lady Camones, Magaly Ruiz, Rosío Torres, Edhit Julón, María Acuña, Cheryl Trigozo y Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).

Asimismo, por Adriana Tudela, Rosselli Amuruz, Patricia Chirinos, Diana Gonzales y Norma Yarrow (Avanza País); Milagros Jáuregui y María Córdova (Renovación Popular).

Del mismo modo Rosángella Barbarán, Martha Moyano, Nilza Chacón, Auristela Obando, Mery Eliana Infantes, Vivian Olivos, Jeny López, Cruz Maria Zeta Chunga y Tania Ramírez (Fuerza Popular).

También firmaron el pronunciamiento Silvana Robles y Margot Palacios (Perú Libre); Flor Pablo y Susel Paredes (Partido Morado); y Yorel Alcarraz (Somos Perú).

