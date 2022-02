El jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer , afirmó que la resolución judicial que dicta medidas de protección para su esposa es nula debido a que “se refiere a personas inexistentes”. Primer ministro aceptó ser denunciado por su hija por violencia física, pero indicó que “no es cierto las tres últimas líneas de la denuncia policial”.

“Esta resolución en cuanto a su exposición de motivos para emitir una resolución es falsa porque se refiere a personas inexistentes”, manifestó en diálogo con TV Perú.

“Este proceso nunca se nos notificó y tengo las pruebas contundentes respecto a la notificación del Poder Judicial donde las casillas de la notificación nadie firma”, agregó el también congresista de Perú Democrático.

Según una resolución judicial, Ana Montoya Leo y Catherine Valer Montoya -esposa e hija, respectivamente- manifestaron que el 21 de octubre del 2016, en el interior de su domicilio, “fueron agredidas” por Héctor Valer.

En el documento, de fecha del 8 de febrero del 2017, la jueza Roxana Palacios Yactayo señala que hay un certificado médico practicado a Montoya Leo al día siguiente de la denuncia “del cual fluye que existen indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto”.

No obstante, el primer ministro alega que no se siguió el debido proceso y que en el expediente “no existe un solo documento firmado por ella [esposa] ni declaraciones ante el fiscal”

“Para que se saque una resolución del Poder Judicial se debe seguir un debido proceso y es escuchar a las partes tanto denunciante como denunciado, además de ver el procedimiento correspondiente, en este caso que es el penal”, sostuvo.

Asimismo, mencionó a Luis Carlos Martínez, quien de acuerdo a Valer Pinto, es relacionado a la prueba que incrimina y sanciona en el documento que data de setiembre del 2016, pero que desconoce de quien se trata.

“Son personas extrañas completamente y es esa la prueba que está en la comisaría de Miraflores. A partir de ahí hay una decisión. La primera es no dictar medidas de protección contra Catherine Valer Montoya, mi hija”, apuntó.

