Héctor López Martínez: ‘‘La ausencia de Boluarte es incalificable’’

¿Qué opinión le merece que la presidenta Boluarte no haya asistido a la ceremonia del bicentenario de la Batalla de Ayacucho?

No asistir a una de las efemérides más importantes de la región es una actitud absolutamente incalificable por parte de la presidenta Dina Boluarte. Si su presencia como mandataria en Palacio es legal, pues ella debería legitimar ese cargo. La legitimidad se gana cumpliendo debidamente con su función. La señora representa a la Nación, pero simplemente hace lo que le da la gana y no cumple con sus funciones. Ha perdido legitimidad hace ya mucho tiempo. No se trata de un juego de palabras, ser presidente significa mucho sacrificio, hay que actuar con tino y Boluarte solamente quiere ver la parte positiva, la parte grata agradable del cargo.

Imagen Política Presidenta se queda en Lima y desaira a ayacuchanos Dina Boluarte adujo problemas climatológicos para no estar en ceremonia por los 200 años de la batalla de Ayacucho y realizó actividad paralela en el patio de Palacio de Gobierno donde ofreció un discurso más político que histórico. Luis Villanueva

¿Qué le pareció el discurso que la mandataria ofreció desde Palacio para esta ocasión histórica?

Ese discurso como todos los de esta señora me parece que están siempre fuera de lugar, lo cual ya es un grave problema. Cada uno de sus discursos están adecuados a la situación, al momento, a la coyuntura, porque los necesita o para su autodefensa. La presidenta ha hecho una serie de confusiones de carácter histórico, lo que resulta absolutamente imperdonable. Si bien no tiene por qué saber, el presidente de la República tiene en sus manos todos los elementos para poder tener la asesoría adecuada. No es la primera vez que comete graves errores históricos cuando se trata de discursos de esta naturaleza. Al escucharla he notado que ha confundido cosas entre la Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho. Debió ofrecer un discurso adecuado.

¿Cómo encuentra al país este bicentenario de la Batalla de Ayacucho?

Las efemérides tienen una gran trascendencia, son metas que nos permiten reflexionar. Cuando uno llega a una determinada edad, lo normal, lo sensato, es reflexionar. El Perú ha llegado a cumplir 200 años de vida republicana desgraciadamente en la peor situación política de nuestra historia. Nunca ha habido una presidencia de la República tan poco adecuada.

