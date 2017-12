Héctor Jhon Caro: "En Sendero Luminoso se están preparando"

Otro personaje que contribuyó a la caída de Abimael Guzmán y toda la cúpula terrorista de Sendero Luminoso (SL) fue Héctor Jhon Caro, general PNP (r) que encabezó la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en 1990 y 1991. Hoy, critica lo “permisivo” que es el Estado y la “pésima” inteligencia policial de ahora.

¿Cuál es su reacción tras la excarcelación de la terrorista Maritza Garrido Lecca?

Va a salir gracias al gobierno de (Valentín) Paniagua y gracias a (Diego) García Sayán, que fue su ministro. Ellos deberían estar festejando. Maritza Garrido Lecca fue condenada a cadena perpetua en el gobierno de (Alberto) Fujimori, pero los jueces que la condenaron fueron rechazados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la gestión la hizo García Sayán. Ahí se ordenó abrir otro proceso y se les bajó la pena a muchos terroristas, entre ellos a Maritza Garrido Lecca y a Martha Huatay.

¿Garrido Lecca debió permanecer en prisión de por vida?

Sí, pero desgraciadamente tuvimos un García Sayán que luchó y peleó para favorecer a los terroristas. Él sabía por qué lo hacía. Aspiraba a ser jefe de la Corte-IDH y lo logró. El gran ganador fue él y el gran perdedor fue el Perú. Excarceló a 774 delincuentes terroristas en 9 meses de gestión como ministro. Él dijo que Fujimori también había indultado a 600. Es cierto, pero lo hizo en 10 años; García Sayán en 9 meses. ¿Él indultó o bajó la pena a algún militar o policía? No, nunca. Todas estas ONG que dicen ser de derechos humanos, en realidad, son defensoras de los derechos de los terroristas. Les llevan a la cárcel fumigadores para que no se contagien de enfermedades, sacos de arroz, de fideos, de frejoles. Al otro lado están los delincuentes comunes con las tripas en la mano. Van a comer de la basura que dejan los terroristas.

¿Qué sucederá en el Perú luego de que salgan en libertad estos terroristas?

Va a afectar, porque estos terroristas se han dado cuenta de que están frente a un Estado débil donde se puede hablar y decir y crecer de una manera desordenada, como uno quiera. Ven un Estado permisivo donde la seguridad todavía no es consciente del poder político para luchar contra ideologías extrañas que nos van a perjudicar. Ellos encuentran un lugar para poder estirarse, nadar con tranquilidad. Ese es el Perú. La prueba es que el Movadef crece con el ‘pensamiento Gonzalo’ y es permitido. Ese grupo debe ser proscrito.

¿Cree que volverán a la actividad terrorista?

Ellos, dentro de su carcelería, no han hecho más que prepararse cada vez más. ¿Qué libros se han leído? Todos los de Mao, Lenin, Stalin, Marx. Ellos están imbuidos de un odio a los peruanos empresarios, que trabajan, que ganan su plata.

¿Qué acciones preventivas puede ejecutar el Estado ahora que habrá más terroristas en libertad?

Muchas. Todos los sectores deben obedecer a una política de lucha integral contra esta clase de movimientos ideológicos que van a concluir en una subversión. En el caso de Educación, impedir que los profesores tengan antecedentes. ¿Cómo es posible que haya ex terroristas enseñando en los colegios? Y la ley está hecha. Estos terroristas han ingresado a los colegios porque vivimos indiferentes.

¿Y desde la Policía, desde la Dircote, qué puede hacerse?

A mí me llama la atención cómo Movadef desfila en el Centro de Lima con sus banderas como si nada. ¿Qué significa eso? Que no hay inteligencia. En mi época, cuando existía la Policía de Investigaciones (PIP), nos enteramos de que un día iban a ir 5,000 personas a marchar a Palacio de Gobierno y, durante toda la noche anterior, depositaron en un almacén en Jr. Lampa piedras, ladrillos, palos, banderolas. Llegamos y les robamos todo. Al día siguiente, cuando quisieron marchar, ya no tenían nada. Eso mismo se pudo hacer con Movadef.

¿Cómo está la inteligencia e investigación policial en este momento?

Pésima. Ya no existe PIP por obra y gracia de este presidente Alan García. Por eso, hoy el Perú es uno de los pocos países donde solo hay una Policía. Si hubiésemos tenido una PIP, ese Movadef hace rato hubiera desaparecido. Antes, a las 7 a.m. de todos los días había un informe completo que llegaba al ministro del Interior y al presidente de la República que decía lo que había ocurrido hasta las 6 a.m. de ese día, en las últimas 24 horas. Hoy no funciona así el gobierno. (Carlos) Basombrío está en la luna, es una figura de televisión, habla bien, pero ¿cuánto mejoró la seguridad ciudadana dando de baja a 39 generales? Si hubiera mejorado 0.5%, yo lo aplaudiría.

¿SL sigue siendo una amenaza, un peligro?

No es una amenaza social actualmente, pero diría que SL está ahora como estaba en la década de los 70: no atacan, pero se están preparando. No por gusto han dicho, en otras palabras, que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Todavía existe SL? Sí, sí existe. Todavía no atacan, pero por gusto no se están preparando. Ellos tienen un discurso fundamentalista, con un odio extremo a la sociedad.

¿Y qué buscan?

El pensamiento que llevan es totalmente fundamentalista, desprecian la vida humana, desprecian la propiedad, rechazan a la democracia y, con ello, rechazan al liberalismo. Quieren destruir el Estado.

Autoficha

- “Soy doctor en Derecho y en Contabilidad. Profesor de la U. Villarreal hace 42 años. Solo no enseñé cuando fui general. Allí he sido decano de la Facultad de Contabilidad y en la UTP fui decano de la Facultad de Derecho. Fui jefe de la Dircote el 90 y 91. Capturé a Yovanka Pardavé”.



- “También capturamos a Tito Valle Travesaño y a Gálvez Olaechea, del MRTA. Organicé el GEIN, con el cual intervenimos la residencia al costado del Pentagonito y el video de la canción de ‘Zorba, el griego’. Ese fue el inicio del fin de Abimael Guzmán”.



- “Antes de esa intervención, el 50% de mi gente pensaba que Abimael Guzmán estaba muerto, que era un mito. Estamos hablando de coroneles, comandantes. El GEIN creció liderado por Benedicto Jiménez. Él convocó a Marco Miyashiro, pero la idea fue de Benedicto”.