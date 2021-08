El excanciller Héctor Béjar indicó este martes que no quiso renunciar a su cargo, pero que su dimisión “fue solicitada” por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, luego de que se hiciese público una declaración en la que señaló que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”.

En diálogo con el portal cubano ‘Prensa Latina’, el exministro de Relaciones Exteriores aseguró que esperaba aclarar los cuestionamientos en su contra en el Congreso, pero le pidieron renunciar para evitar que hable en el Legislativo y esto “ha sido una forma” de censurarlo.

“Yo esperaba hablar en la interpelación y tengo entendido que ellos [los congresistas] han pedido mi renuncia antes para evitar que yo hable ante el Congreso, ha sido una forma de censurarme”, sostuvo para el medio castrista.

Béjar consideró que las razones detrás de su salida del Consejo de Ministros es evitar que el Perú “vuelva a tener una política exterior independiente” y consideró que “los ataques recibidos contribuyen a su prestigio”.

“Hay un grupo en la Marina y en la ultraderecha peruana que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana, ese es el verdadero motivo; yo represento para ellos ese peligro”, manifestó.

“Viniendo de quienes viene y teniendo en cuenta el tipo de ataques que me han lanzado, supongo que eso contribuye a mi prestigio”, indicó el ex canciller, a quien el medio cubano cita como “el ex guerrillero y prestigioso académico”.

Excanciller de #Perú en entrevista con @PrensaLatina_cu : Quieren impedir una política exterior soberana

🧐 Lea más 👉 https://t.co/VIGqVyivdF pic.twitter.com/0EbGmNkW1q — Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) August 18, 2021

Finalmente, el excanciller agradeció al presidente Pedro Castillo por haberlo designado en el cargo y le manifestó su “disposición” para seguir “cooperando a que el Perú tenga un gobierno que sea del pueblo y que responda verdaderamente a los intereses de la nación”.

“Creo que el profesor Castillo es una excelente persona, debo agradecerle haberme nombrado canciller y mi disposición, esta vez desde fuera del gobierno, será continuar cooperando a que el Perú tenga un gobierno que sea del pueblo y que responda verdaderamente a los intereses de la nación”, declaró.

El sociólogo Héctor Béjar renunció este martes al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Su salida del cargo se da luego de que fuera cuestionado por declaraciones hechas en febrero del año pasado, en las que opinaba sobre el origen del terrorismo y de Sender Luminoso en el Perú.

