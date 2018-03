Héctor Becerril: "Voto de conciencia no cabe en vacancia, eso es traición a la patria"

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, respondió este martes a sus colegas de bancada que pidieron al bloque naranja que los deje votar con libertad de conciencia la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Según el legislador, en el caso de la moción, que se debatirá este jueves 22, no cabe un voto de conciencia porque se trata de temas de corrupción. Advirtió que si no se respalda la vacancia del mandatario sería una "traición a la patria".

"El voto de "conciencia" no cabe en esta moción de vacancia porque se sustenta en la corrupción de PPK y en los millones de dólares que le entregó a empresas extranjeras en contra del país, eso se llama traición a la patria"

El lunes, en diálogo con Perú21, Federico Pariona dijo que esperaba un voto libre en Fuerza Popular sobre el pedido de destitución de PPK.

"El partido debería dejar votar en libertad. Es mejor que la votación al final sea de conciencia para que se vea la responsabilidad de cada parlamentario, independientemente de la lealtad y la disciplina partidaria"

Mientras que el martes Moíses Mamani adelantó a Perú21 que aún no ha decidido el sentido de su voto y señaló que prefiere escuchar y analizar la información que brindará PPK al Congreso.

"Yo puedo votar distinto a lo que decida la bancada (...) Yo fui elegido por Fuerza Popular, pero no comparto todo. A veces ahí no hay tanto compañerismo entre colegas. Además, quien me juzga es la población"

En respuesta Becerril escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: