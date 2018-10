Con 5 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República rechazó el informe final que acusaba al congresista fujimorista Héctor Becerril por infracción constitucional.

Dicha mesa de trabajo también rechazó —con 5 votos a favor y 8 en contra— el informe final que recomendaba la destitución e inhabilitación por cinco años del legislador por los delitos de tráficos de influencias y cohecho activo genérico que se le imputaban a Héctor Becerril.

Con la mayoría fujimorista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se blindó al legislador Héctor Becerril.

Estos fueron los legisladores de Fuerza popular que rechazaron el informe final: Federico Pariona, Mario Mantilla, Milagros Salazar, Rolando Reátegui, Nelly Cuadros, Milagros Takayama y Karina Beteta. Votó por abstención el aprista Javier Velásquez Quesquén.

SUSTENTACIÓN DE INFORME



El congresista de Alianza para el Progreso César Vásquez sustentó esta tarde su informe sobre Héctor Becerril y su presunta injerencia en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El congresista indico que hay pruebas suficientes para corroborar que el legislador fujimoristas se reunió con el ex consejero Baltazar Morales para inducirlo a que vote por Julio Gutiérrez Pebe como presidente de dicha entidad.

La principal prueba fue el audio de una sesión plenaria en la que Morales le reclama a Guido Aguila por prestar su casa para esa reunión. "Acá no hay venganza política. El testimonio de Morales es verosímil, coherente y persistente. Está clarísimo que hubo esa reunión", indicó Vásquez.

En clara defensa a Becerril, los congresistas Mario Mantilla, Rolando Reátegui y Karina Beteta cuestionaron el informe. "Acá no se ha demostrado nada. No hay prueba que corrobore el testimonio de Morales", dijo Beteta. Para Mantilla, no se identificó el beneficio ofrecido a Morales para que vote en un sentido.

El último martes, el grupo de trabajo suspendió su sesión por falta de quórum. La decisión fue tomada por el titular de ese grupo de trabajo, César Segura, luego de advertir que no se contaba con el número reglamentario de parlamentarios.