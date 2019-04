Héctor Becerril ante información de Perú21: admite que se reunió cinco veces con el ex alcalde de Chiclayo

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerrril, justificó hoy sus cinco reuniones con David Cornejo Chinguel, ex alcalde de Chiclayo y sindicado cabecilla de la organización criminal Los Temerarios del Crimen, y aseguró que este no tenía delitos probados cuando decidió recibirlo en su oficina del Parlamento, entre 2016 y 2017.

"Todos los alcaldes y autoridades tienen denuncias, pero pregunto yo ¿este alcalde tenía alguna condena? ¿tenía algo probado? No, entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿por eso no debo recibirlo en mi despacho? No, yo no comparto esa idea", declaró a la prensa.

El parlamentario respondió así al informe publicado por Perú21 que dio cuenta de las cinco asistencias de Cornejo a su despacho:

-el 29 de setiembre de 2016

-el 10 de enero de 2017

-el 21 de abril de 2017

-el 11 de mayo de 2017

-el 1 de junio de 2017

Aunque la misma Fiscalía recibió varias denuncias contra David Cornejo durante su gestión (2014-2018) por cobros irregulares de concesiones a empresas de transportes, compras sobrevaloradas y hasta la la Contraloría detectó posibles direccionamientos en el otorgamiento de proyectos.

Según el congresista, la ex autoridad edil lo visitó en cinco oportunidades para pedir apoyo ante los desastres generados por el fenómeno de El Niño en ese periodo de tiempo.

"Me allano a todas las investigaciones, al levantamiento de mi inmunidad parlamentaria, que me levanten el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, no tengo temor a las investigaciones porque sé de mi inocencia", manifestó.

Fue la empresaria Mirtha Gonzáles Yep quien dijo que entregó dádivas al congresista, a través de los hermanos de este, para que la firma que representaba –Constructora CRD– gane la licitación de una planta de transferencia de residuos sólidos en la ciudad norteña, en 2017. La inversión demandaba S/10 millones.

Precisamente, el 2017 fue el año en el que Cornejo Chinguel se reunió con Becerril en la oficina de este último.

NUEVAS PRUEBAS

La empresaria Mirtha Gonzáles ha entregado al Ministerio Público las pruebas que conforman su testimonio. Parte estos documentos son correos electrónicos entre la trabajadora de la tienda Decor Center en donde se compró el porcelanato italiano para la casa del congresista Becerril.

"El congresista Héctor Becerril y su esposa escogieron personalmente el deiseño del porcelanato", dijo la nueva testigo.

